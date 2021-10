Cuando quedan pocos días para que se comience una nueva fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, las alarmas se encendieron por el tema de Eduardo Vargas y su lesión, que lo dejaron al margen de la selección chilena, siendo una importante baja.

A la del delantero del Mineiro se suma la de Eugenio Mena, que también quedó al margen, y la de Arturo Vidal que está suspendido para el primer duelo con Perú, por acumulación de tarjetas amarillas.

Por lo mismo, el periodista Cristián Caamaño lamenta la baja confirmada del delantero, donde asegura que nos siguen lloviendo las malas noticias en cada fecha de Eliminatorias.

"Es una pésima noticia que cae en el peor momento, cuando uno trata de abrazarse a una ilusión y mirar con positivismo el futuro de la selección y caen estos mazazos que uno no sabe ya a qué atribuir: hay mucha mala suerte. Nadie pensaba que tras el partido del martes estaba lesionado y quizás lo perdemos hasta noviembre", destaca Caamaño en radio Agricultura.

Ante este panorama, el comentarista pone alerta en lo que puede pasar en los partidos ante Perú, Paraguay y Venezuela y le manda un recado al técnico Martín Lasarte.

"Es Terrible. Vidal y Mena no son reemplazables, Vargas se puede suplir de cierto modo, con Brereton y Sánchez, pero con este jugando de delantero, señor Lasarte. No me pongan a Meneses", finaliza Caamaño.