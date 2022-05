La ANFP ya hizo oficial el arribo de Eduardo Berizzo como entrenador de la selección chilena, quien será presentado el lunes para encabezar el nuevo proceso de la Roja con miras al Mundial de 2026.

Fue Francis Cagigao, director de selecciones, quien detalló el proceso de elección que llevaron adelante para determinar al ex ayudante de Marcelo Bielsa en el cargo.

"Cuando uno elige un entrenador hay un proceso que empieza con una presentación de varios técnicos, no sólo el caso de Eduardo. Y hay muchos factores a tomar en cuenta: idoneidad, conocedor del medio, filosofía de juego, metodología de trabajo, experiencia. Tiene que tener un cierto conocimiento del país donde va a trabajar, y él es campeón en Chile", precisó Cagigao.

Eso sí, destaca que lo que más le llama la atención en Berizzo son sus ganas de revertir su imagen en Eliminatorias, por lo que pasó en Paraguay que lo sacaron de forma anticipada. Por lo mismo, creen que en la Roja llegará con mucho más conocimiento.

"En su caso experiencia no sólo en clubes importantes europeos y chilenos, sino también de selección. Quizás una de las partes precisamente que más me interesaba era el hecho que no le fuera tan bien en Paraguay, eso quiere decir que viene acá con otro tipo de motivación. Nosotros buscamos que el entrenador que llegara, lo hiciera súper motivado", enfatizó.

En ese sentido, también el trabajo apunta a un recambio que se tiene que dar en los seleccionados nacionales, donde el conocimiento de Berizzo será vital.

"Eduardo es un técnico que le gusta trabajar con los jóvenes, muy metódico y estoy absolutamente convencido que será exitoso con Chile", detalla.

La sombra de Marcelo Bielsa

Si bien en Chile su carrera se conoció primero al ser el ayudante de Marcelo Bielsa en la Roja que clasificó a Sudáfrica 2010, Berizzo ha ido evolucionando de lo que significó ser la sombra del Loco.

"Se impregnó del estilo de Bielsa, quien ha sido su maestro en el comienzo, pero cada técnico tiene su ruta y forma de trabajar", destaca Cagigao.

En ese sentido, asegura que "a Berizzo le gusta la presión alta, adelantar las líneas, dominar partidos, también ha comprometido sus ideas dependiendo de la situación del partido", finaliza.