El drama de Natalia Campos: no puede ayudar ni ejercer su carrera de enfermería en España

La arquera chilena y seleccionada nacional, Natalia Campos, se encuentra en España como parte de los registros del Albacete femenino, en la Segunda División del fútbol ibérico.

De vocación y profesión enfermera, Campos vive su drama personal en el Viejo Continente, pues tiene todos los conocimientos de sus estudios en salud, pero al no tener convalidada la carrera en territorio español no puede ejercer ni ayudar en medio del avance del coronavirus.

“Me había dedicado este tiempo al fútbol y ahora me encuentro en una situación un poco frustrante de querer ayudar por mi carrera, pero no puedo. Sólo he podido compartir consejos a través de redes sociales”, contó la arquera a Radio ADN.

Campos agregó que “nunca convalidé mis títulos para trabajar acá. Mi foco era el fútbol. Dan ganas enormes de ir a ayudar a la gente y, por lo que he estudiado, entiendo que lo complicado de esto es que también puede afectar a largo plazo”.

Por último, la deportista nacional radicada en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y ex arquera de Universidad Católica, dejó críticas para el fútbol nacional y el Gobierno chileno por la demora en la implementación de medidas de prevención.

“Era importante suspender. Había que cuidar la salud de las personas. Con la envergadura que está teniendo este virus, creo que era importante suspender el fútbol. Había que prevenir los contagios. En Chile no se tomaron las medidas como correspondían en su momento”, sentenció.