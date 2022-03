+ Simula ACÁ todos los resultados que le sirven a Chile.

La selección chilena se juega el todo o nada frente a Uruguay con la misión de derrotar a la Celeste y esperar que Perú y Colombia no ganen sus respectivos partidos en la última fecha de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

En Deportes en Radio Agricultura, Patricio Yáñez no se cierra a creer, pero deja claro que sólo un milagro pone a Chile en la próxima Copa del Mundo.

“Todo sirve, todos los chiches de cábalas hay que utilizarlos hoy. Hay mucha ilusión, pero bien sabemos que no siempre con la ilusión, las ganas y el cariño que uno pone alcanza. Ojalá que Chile gane, está dentro de las probabilidades, pero que pierda Perú y Colombia lo veo más complicado”, dijo el Pato.

El otro panelista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño, discrepa en cierto grado con el ex delantero y su opinión es que la selección chilena ya está fuera hace meses.

“¿Soy Grinch? Yo los eliminé hace cómo seis meses, qué voy a cambiar ahora… No hay esperanzas, y no porque Chile no me las dé. Perfectamente puede ganar su partido, pero cómo imaginar a Perú perdiendo si enfrenta en su casa a un rival eliminado, con ambiente de fiesta donde todo está dado para que ocurra la clasificación de Perú”, dijo el periodista.

Agrega: “y por otro lado, como si fuera poco, está Colombia agazapada porque pretende hacer su tarea ante Venezuela. ¿Cuál es el rival más duro de los tres? Uruguay. ¿Quién lo enfrenta? Chile. ¿Quién tiene además muchas bajas importantes? Chile”.

Cristián Caamaño sentencia que “la selección va a plantear un once con muchos cambios. No está Bravo ni Díaz, la posibilidad que no juegue Brereton, No está Maripán. El caso de Eduardo Vargas. ¿Negativo? Soy realista”.

