La selección chilena volvió a sonreír en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 luego de vencer a Paraguay por 2-0. La Roja se hizo fuerte de local y se reencontró con los triunfos para mantener viva la ilusión de llegar a la cita deportiva del próximo año.

Una de las claves para que el equipo de Martín Lasarte asegurara la victoria fue la reaparición de la dupla entre Alexis Sánchez y Mauricio Isla. El Niño Maravilla y el Huaso fueron determinantes para poder dejar los tres puntos en Santiago, aportando con goles y asistencias.

En la última edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño analizó lo que fue el triunfo de la Roja. "Recuperó en parte la memoria. No es un equipo avasallador, pero se están dando cosas extrañas, con equipos que nos dieron una mano. De pronto el repechaje no parece tan inalcanzable si se gana el jueves".

Tras ello, el periodista se metió de lleno en el rendimiento del delantero del Inter de Milán, quien ha tenido que luchar para encontrar su mejor versión. "Se dijo hasta el cansancio que Alexis es delantero y si no quiere jugar ahí, se verá la mano del técnico. Perderlo como volante le hacía daño a la selección".

"Lo ubican en su posición natural, recuperan la dupla con Isla y la selección crece. La conexión de toda la vida, que más famosa hizo a la selección, se recuperó en el momento justo. Ojalá alcance el vuelo para pelear el repechaje", agregó.

Venezuela y un partido para disfrutar

Chile se reencontró con los goles y eso le puede ayudar mucho al equipo para pelear el cupo al Mundial. Y este jueves tendrá la oportunidad de seguir acortando distancias con la parte alta frente a Venezuela, equipo que llega también con un triunfo bajo el brazo y con ganas de salir del fondo.

"Con Rueda ganamos el partido más difícil a Perú y enfrentamos a una Venezuela a los tumbos. Siento que a Chile se le abrió el arco, los jugadores entienden que se rompió el muro. Con Lasarte había una serie de situación que lidiaban con lo futbolístico y lo extrafutbolisto. Siento que este será un partido para disfrutar", explicó.

Pero de inmediato Caamaño avisa. "No le falto el respeto al decir que vamos a disfrutar. Con el segundo tiempo de Chile, si se repite, debería tener un buen partido. Hay situaciones que se disfrutarán a favor, como el día de más de descanso y el no viajar (al ser locales)".

Finalmente el periodista apuntó a su candidato para reemplazar a Charles Aránguiz, quien fue suspendido y viaja de regreso a Alemania en las próximas horas. "Marcelino Núñez. No vamos descubrir que Lasarte es consecuente, pero es el volante al que más ha utilizado. Lo usó ante Perú y completó ese trio de volantes. En la fecha anterior le tocó a Baeza cuando muchos pensamos que era Alarcón. Aparte se juega en San Carlos. No creo que sea por eso, pero es al que mejor ha visto. Al final no ha jugado en la posición natural, que es donde juega Charles Aránguiz".

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.