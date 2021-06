Cristián Basaure y el profundo análisis del Argentina vs. Chile: Jiménez como falso 9 y los circuitos alrededor de Messi

Cristián Basaure ya palpita el duelo de la selección chilena como visita contra Argentina por la séptima fecha de las eliminatorias a Qatar 2022. El comentarista de RedGol en La Clave y experto en táctica, desmenuzó detalles y claves para el partido entre la Albiceleste y la Roja programado para este jueves en Santiago del Estero.

“Después del Covid de Vidal tenía el temor que cayeran más futbolistas. Que no hubiera más positivos ya es bueno para no perder más jugadores de cara al partido. Previendo el equipo, me seduce dentro de las posibilidades que Martín Lasarte ha probado con Tomás Alarcón en mitad de cancha, o que pueda jugar Luis Jiménez como falso 9, como lo hizo ante Bolivia, ahora con Alexis Sánchez y Eduardo Vargas delante de él”, dijo Basaure.

Basa agregó que “me parecen opciones válidas para lo que hoy tiene Chile pensando en lo que pretende el once de Argentina, también con un 4-3-3 en el equipo de Lionel Scaloni. Lo importante es sumar y que se entienda bien: dado cómo llegan las dos selecciones, firmo el empate. No quiere decir que estoy pensando en no ganar o meterme atrás, pero tácticamente hay que hacer un partido inteligente”.

Por el momento una de las posibilidades de Lasarte es enfrentar a Argentina con Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Eugenio Mena; Tomás Alarcón, Erick Pulgar y Charles Aránguiz; Luis Jiménez; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Basaure retomó el análisis de lo que pueda aportar Alarcón por sobre Pablo Galdames y Claudio Baeza.

“Si juega Alarcón será el que se quede delante de la línea de cuatro, con Pulgar y Charles Aránguiz por los lados. Pulgar tiene la capacidad para romper, de ir al gol y tiene juego. (…) En la posición de falso nueve es en la que mejor ha rendido Jiménez en el último tiempo con Palestino, también jugó ahí contra Bolivia en el debut de Lasarte”, expuso.

Enfocado en lo que deba hacer Chile ante las virtudes de Argentina, manifestó que “entendamos que la marca es zonal, si digo que Medel se fije en Lautaro Martínez y que sobre Guillermo Maripán, eso no va a ocurrir porque si Martínez va contra Maripán, Medel no se va ir a cruzar al otro lado. Los dos están capacitados. Medel tiene esa picardía, de morder y puede sacarlo del partido, pero creo que Martínez se va a topar más con Maripán”.

Complementa: “a Messi todos los conocemos, pero yo creo que también es importante cortar los circuitos hacia Messi, cómo le va a llegar el balón y en qué zona del campo. Si te encara en el último cuarto de cancha con el arco de frente te liquida. El tema es cortar ese circuito. Messi tiende a retrasarse a la línea de volantes. Es importante marcar a Messi, pero también a los que lo rodean para que no encuentre espacios”.

“Hay distintos bloques donde puede esperar Chile: por momentos bien agrupados hacia Bravo y en bloque medio, pasarle el balón a Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta o a los centrales y activar la presión en tres cuartos de cancha”, sentenció.

