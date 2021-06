Rafael Olarra pone la alerta por el regreso de la Roja a Chile: "El plantel tiene que mantener la seriedad"

La selección chilena termina su presentación en la fase grupal de la Copa América este jueves, cuando se mida ante Paraguay en Brasilia, y luego queda libre en la quinta fecha, por ende tiene que esperar para volver a la cancha.

El plantel de la Roja volverá a Santiago para alistar el duelo por cuartos de final, con rival aún por confirmar, situacón que analizó junto a RedGol el ex defensa del combinado nacional Rafael Olarra.

"Dentro de la planificación el cuerpo técnico tiene que velar lo mejor Chile, a qué me refiero, es que quizá es por un tema de entrenamientos, porque van a estar una semana sin jugar, y entrenar en las canchas de Pinto Durán, que están en buenas condiciones, y tienen la posibilidad de recuperar gente lesionada de mejor manera", partió diciendo el Flaco.

"Tiene que estar el compromiso de mantener la seriedad, porque están compitiendo, estás en medio de un torneo, esto es muy extraño que pasara, pero pasa, el compromiso tiene que ser a full", agregó.

Además, el ex Universidad Católica indicó que "no estoy dudando del compromiso de los jugadores, creo que de repente las familias tienen que entender ciertas cosas, que quizá no las entienden, pero lo importante aquí es la claridad de lo que se está haciendo y todo lo que se hace es para estar mejor. Son profesionales, tienen que cuidarse, yo creo que entendieron la lesión por el tema del barbero".

Olarra jugando por Chile - Getty

El abrazo de Vidal y Bravo



Por otra parte, Rafael Olarra comentó la reconciliación entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, quienes este miércoles le mostraron al mundo que limaron asperezas.

"Estos gestos engrandecen, es muy positivo, le hace bien a la selección, incluso he visto a Lasarte participar de algunos Live con Isla, me parece bien, son cosas que van pasando, que van decantando, y si todo va bien, creo que tenemos un equipo sano, dentro de todo, si es verdadero o no es verdadero eso lo medirán ellos, pero lo que se ve para afuera es que el ambiente selección está bien", cerró.

La selección chilena vuelve a la cancha este jueves desde las 20:00 horas ante Paraguay, en duelo que puedes seguir por RedGol.