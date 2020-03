Con James Rodríguez y todas sus figuras: la prenómina de Colombia para visitar a Chile por las Eliminatorias

ATENCIÓN, ATENCIÓN, LA PRIMERA DIVISIÓN VUELVE A LA TELEVISIÓN ABIERTA �������� Tuvieron que pasar 20 años para que ocurriera. Este domingo 15 de marzo, Unión Española recibe a Huachipato y será transmitido por Chilevisión. ¿Qué tal, Redgoleros?������

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 9, 2020 at 8:33am PDT