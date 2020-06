Claudio Bravo y arranque de las eliminatorias en septiembre: "No es lo más oportuno"

La situación del coronavirus en este lado del mundo es cada vez más preocupante. Brasil, Perú y Chile son los países sudamericanos más afectados del continente y el mundo, pero eso parece no importarle a Conmebol y FIFA, que hace días atrás anunció que el inicio de las eliminatorias se dará en septiembre.

Esto no solo ha causado revuelo en los hinchas, sino también en los propios jugadores, quienes temen por posibles contagios al interior de las canchas. Claudio Bravo se refirió al inicio del camino a Qatar y dejó claro que no está nada a gusto con la idea.

En conversación a través de su cuenta de Instagram, el arquero de la Roja señaló que "aventurarse más es complejo, no sabemos cómo funcionará con la pandemia. No sabemos la reacción de cada país y cómo nos vamos a poder desenvolver".

Claudio Bravo dijo que no es oportuno estar preocupados del inicio de las eliminatorias cuando miles están sufriendo los efectos del coronavirus. Foto: Agencia Uno

Para Bravo, la principal preocupación hoy debería ser la salud de las personas. "La realidad hoy en día es tratar de que vuelva la normalidad de nuestras vidas y nuestros niños. Es lo primordial. Preocuparnos de si van a arrancar las clasificatorias o no, no es lo más oportuno. Es momento de cuidarse, de estar en casa y que esto no siga creciendo".

Más allá de lo que vaya a pasar con las eliminatorias, lo cierto es que la preocupación del arquero de la Roja es más que válida. Sobre todo pensando en que en nuestro país estamos muy lejos de contener la pandemia, situación similar al resto de los países del continente.