Claudio Borghi ve el vaso medio lleno: "Dentro de todo la selección chilena tuvo un buen partido contra Brasil, el rival más difícil"

Claudio Borghi lamentó la eliminación de la selección chilena contra Brasil por los cuartos de final de la Copa América. La Roja perdió 1-0 ante la Verdeamarela y se despidió del torneo continental jugándole de tú a tú a los anfitriones. Eso sí, el Bichi se consuela recordando que la derrota era una de las posibilidades.

“Estaba dentro de lo que podía pasar, enfrentar a Brasil, todos anticiparon que era el rival más difícil y creo que Chile dentro de todo tuvo un buen partido, no fue un mal partido. Tuvo una buena cantidad de remates y tenencia superior, lo que no tuvo fue la contundencia por todas las oportunidades que creó en ataque”, dijo Bichi Borghi.

Por otro lado deja latente la duda: ¿qué habría pasado su Alexis Sánchez hubiese estado en buen nivel? El Niño Maravilla fue titular tras perderse la primera fase de la copa y a los 40 minutos del primer tiempo ya estaba completamente tocado.

“No sabemos, Chile tuvo dos delanteros de gran calidad como Salas y Zamorano y no se ganó la Copa América. Nosotros siempre opinamos con el diario del lunes y dentro de las modificaciones de Lasarte para enfrentar a Brasil era poner a Alexis, y todos estábamos conformes. Si podía jugar o estaba lesionado es algo que tiene que ver el DT y el cuerpo médico, pero nada te asegura que puedas ganar”, expuso.

Agregó que “Brasil te puso tres delanteros, tres nueves, y no tuvo más posibilidades de goles que Chile. Es más, Tite tuvo que modificar para tener otra forma de entrarle a Chile. Tener más delanteros no significa atacar más ni hacer muchos goles. Chile carece del 9 de área hace mucho tiempo, no es algo que nos toque de sopetón o sorpresa. Chile no está preparando nueves, en la mayoría de los equipos chilenos son extranjeros en esa posición, es una carencia que no debería sorprendernos”.

Por último evitó calificar a Charles Aránguiz como la figura de Chile en la Copa América 2021 apuntando las energías a la valoración general de la Roja de Martín Lasarte.

“Yo normalmente me quedo con el equipo, que línea a línea funcionó. En la portería bien, en defensa hubo algunos inconvenientes, pero se sacan cuentas nuevas y buenas. En mediocampo hay jugadores que todavía están vigentes. En ataque el técnico llevó jugadores jóvenes que no vieron minutos, pero que tomaron mucha experiencia en este mes”, sentenció.