Uno de los jugadores chilenos con mejor rendimiento en la actualidad es Ben Brereton Díaz, quien le marcó a Paraguay en la victoria de la Roja en las eliminatorias sudamericanas, y pese a ello, ha sido blanco de algunas críticas.

Al atacante de Blackburn Rovers lo critican por su capacidad técnica, con Rafael Olarra y Marco Antonio Figueroa a la cabeza en dichos comentarios, sin embargo Claudio Borghi salió al paso, y en diálogo con RedGol, apoyó al goleador.

"Con las críticas y con los elogios hay que ir muy despacio, digo esto porque a veces pasa en la selección nacional que un jugador hace un mal partido y ya es desechable, dicen que no debería estar, pero hay tan poco para elegir que no se puede desechar a nadie. Y también está lo del otro lado, que uno hace un par de buenas jugadas y ya pinta para crack. Los golpes son muy fuertes cuando no se cumple las expectativas de todo el mundo, o cuando se le cargan todas las expectativas, como es el caso de Ben, dijo de entrada el campeón del mundo.

Luego, complementó que "yo creo que es un chico virgen, al no saber dónde está jugando, no sabe lo que es fingir, no está en el fútbol sudamericano y eso a nosotros nos llama la atención".

Por último, para el ex DT de Boca Juniors la presencia de Ben Brereton en la Roja es positiva, no sólo para el equipo nacional, sino que también para su desarrollo futbolístico.

"Yo creo que es una buena noticia, para él y para la selección, porque a pesar de no haber nacido en estas tierras tiene un gran entusiasmo, y me gusta cuando dice que viene a representar a su país, está muy metido en el tema, eso es bueno. Ahora, es raro que alguien diga eso, siendo que no habla el idioma y no nació acá, pero eso habla de su compromiso. Él se debe sentir muy orgulloso de representar a su madre, que es la chilena, entonces yo creo que es bienvenido, así lo demuestran los jugadores y esperemos que pueda seguir rindiendo", cerró sobre el asunto.

