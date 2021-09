La selección chilena tiene una de las salidas más duras de las eliminatorias, porque este domingo visita a Ecuador en Quito, partido que siempre ha sido complicado para el cuadro nacional, situación que analizó Martín Lasarte.

El estratega uruguayo analizó el duro encuentro que se jugará en el estadio de Liga de Quito, y al ser consultado sobre si "firma" el empate el charrúa hizo un largo análisis.

"El fútbol tiene una connotación que es muy difícil de anticipar, yo no sé cómo se va a dar el partido, si no estoy mal creo que hace cuatro o cinco eliminatorias que Chile ni siquiera rescata un punto allí, desde ese lugar un empate sería bueno, dada las circunstancias de hoy en día un empate parece poco", expresó el ex técnico de Real Sociedad.

Machete nos se quedó ahí, porque expresó que el resultado puede variar según las condiciones que se den en el propio partido.

"Yo no sé cómo va a ser el trámite del partido, puede ser que vamos ganando y nos empatan en el final y nos va a dar sabor a poco, o empatamos un partido in extremis y por ahí nos sabe a mucho, entonces repito que lo más importante es que el equipo pueda repetir instancias de partidos anteriores, donde ha asumido el rol de control de los partidos, en líneas generales, y la idea es pasar a la otra etapa, de materializar el control en el arco rival, que es nuestro gran talón de Aquiles", agregó.

Chile visita este domingo desde las 18:00 horas a Ecuador en Quito, con transmisión de RedGol.

Lasarte analiza a Ecuador - AgenciaUno

