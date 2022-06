El ciclo de Eduardo Berizzo como nuevo entrenador de la selección chilena comenzó aunque con un duro resultado pues Corea del Sur hizo valer su condición de mundialista en Qatar 2022 con un contundente resultado de 2-0, ayudados por la superioridad númerica en la que quedaron por la expulsión de Alex Ibacache.

Para dos extécnicos de la Roja, no es momento de encender alarmas aunque haya muchos detalles por mejorar. "Cosas a rescatar indudablemente, algunos jugadores no tanto y otros con muy pocos partidos. Creo que fue aceptable. Hubo momentos relativamente parejos contra Corea, tuvimos algunas llegadas, se manejó si bien no mucho en el partido con el balón pero sí por momentos", dijo Jorge Garcés a RedGol.

A la hora de destacar a los jugadores que mejor se vieron, el Peineta no lo dudó. "Hay una serie factores que se conjugan. Yo si tuviera que formar un equipo de gran nivel empezaría por Gary, es importante para nuestra selección, es importantísimo. Ben una vez más demuestra que es uno de los recambios importantes que tenemos, lo demostró ya en las eliminatorias, para mí son los jugadores más rescatables", indicó.

También tuvo palabras de elogios para alguien que tuvo una presentación complicada. "Paulo Díaz es un tremendo jugador, aunque cometa errores. Kuscevic bastante bien. Para mí el podio está entre Gary, Ben y Kuscevic", puntualizó.

Otro extécnico de la selección chilena, César Vaccia, analizó el panorama general. "Hay que verlo en el contexto, lógicamente uno quiere ganar pero es un equipo que se juntó con muchas bajas. Hay que esperar los próximos partidos", afirmó.

Coincide en darle tiempo a Eduardo Berizzo para ver su mano con la selección chilena. "Se jugó, se luchó, es un equipo que está preparado, rapidito, ordenado. Hay jugadores que hay que esperar para tener más adelante un equipo más competitivo. Hay que esperar para ver una idea definitiva".