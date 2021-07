Pato Yáñez, decepcionado con el ataque de Chile: "No ha llegado absolutamente nada en los últimos partidos"

La selección de Chile tiene el reto más importante en esta Copa América cuando se enfrente a la favorita para llevarse el título, Brasil, un partido que signfica el partido de mayor exigencia que tiene hasta el momento el recién comenzado ciclo de Martín Lasarte como director técnico.

La gran preocupación que hay con la Roja es cómo hacer daño ante un sólido rival y para Patricio Yáñez, el técnico uruguayo no ha podido mostrar un equipo con buenas formas ofensivas. "Chile no ha llegado absolutamente nada en los últimos partidos, nada. No ha tenido un volumen ofensivo, ni siquiera para destacar y decir que pesa la calidad de los rivales", dijo en Deportes en Agricultura.

Para el exjugador del equipo de todos espera que el regreso de Alexis Sánchez resulte positivo para mostrar una versión más interesante en ataque. "A Vargas lo ha recuperado Lasarte y creo que es importante cuando se junta con Alexis, Vidal, aparecen Isla y Mena. Ojalá se tenga algo de llegada", añadió.

La gran esperanza de Yáñez es que las figuras de Chile brillen al máximo. "Me parece que va a tener mucho que ver con acciones individuales. No en el plano colectivo, así lo veo. Así lo veo, más allá que se juegue con línea de tres. No veo que Chile pueda adquirir un gran volumen", manifestó.

Al debate también se sumó Cristian Caamaño y secundó la idea del exjugador. "Chile le cuesta mucho protagonizar los partidos salvo con Bolivia. En los otros partidos, el equipo no tiene esa capacidad. Chile no está haciendo daño, no tiene la pasada de los laterales. ¿Puede mejorar con Alexis? Puede mejorar con Alexis pero en esta etapa con Lasarte no te da la confianza de ser peligroso con la pelota", puntualizó.