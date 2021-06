La osada apuesta de Patricio Yáñez si Chile no vence a Bolivia: “Hago la de Sergio Agüero, me tiño el pelo”

Solo falta un poco más de un día para que se vuelvan a disputar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y la selección chilena tendrá dos difíciles encuentros: primero visitará a Argentina y luego recibirá a Bolivia.

En ese contexto, en el programa de Deportes en Agricultura ya palpitan la previa de estos compromisos y Patricio Yáñez se lanzó con una osada apuesta para motivar a los hinchas: si la Roja no logra sumar los tres puntos en San Carlos de Apoquindo se teñirá el pelo al más puro estilo de Sergio Agüero.

“Manuel (De Tezanos) se va a rapar y yo, si llegamos a perder o no ganarle a Bolivia, lo voy a pensar (…) no lo haré con Argentina, porque se puede perder igual, pero si no le llegamos a ganar a Bolivia hago la de Sergio Agüero”, mencionó para sorpresas de todos.

Luego al ser consultado por Francisco Sagredo si no pensaba en cambiar la apuesta u ofrecer otra cosa, el retirado futbolista repitió: “Si Chile no le gana el martes a Bolivia me tiño el pelo”.

Recordemos que el primer partido de Chile es ante Argentina y está programado para este jueves a las 20:00 horas, mientras ante Bolivia se jugará el próximo martes a las 21:30 horas.

RedGol transmitirá GRATIS, en vivo y en directo por streaming, y en full HD, la fecha doble de la Roja por las Eliminatorias a Qatar 2022. Disfruta de Argentina vs Chile y Chile vs Bolivia junto a nosotros.

Sólo debes entrar a RedGol.cl y disfrutar del partido. (Válido para territorio chileno y en equipos con conexión WiFi).