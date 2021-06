Fernando Solabarrieta quiere a Carlos Palacios de titular en la Roja ante Bolivia: se olvida del Mago Jiménez

Solo restan dos días para que la selección chilena vuelva a salir a la cancha y enfrente en San Carlos de Apoquindo a su símil de Bolivia, por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En ese contexto, el periodista deportivo Fernando Solabarrieta conversó con RedGol sobre este compromiso y afirmó que Martín Lasarte debe realizar un cambio en el once estelar para enfrentar a los altiplánicos: debe ingresar Carlos Palacios por Pablo Galdames.

“Realizaría solo un cambio y pondría un jugador más en la ofensiva. Uno tiende a pensar que Galdames está sumando sus primeros minutos en la Roja, fue al sacrificio, pero no es por su juego, porque, en lo personal, me encanta, lo conozco desde chico. Yo no lo sacaría ni por rendimiento ni por nada, sino por una necesidad de equipo, siento que la selección tiene que jugar con un hombre más a la ofensiva: sumarle a Eduardo Vargas, Alexis Sánchez y Jean Meneses un cuarto jugador de alto vuelo ofensivo. Si me preguntas para mí es Carlos Palacios, porque me gusta muchísimo ese jugador”, comentó.

“La mayoría se inclina por Luis Jiménez, pero yo prefiero a Palacios para que se incorpore a esta ofensiva, retroceder un poco a Charles Aránguiz, con Erick Pulgar rompiendo e iniciando la jugada, Meneses abierto por la banda, Alexis rotando por toda la cancha y quizás un poco inclinado con Palacios en la otra banda y terminar con Eduardo Vargas. A mí me gustaría eso, ese el equipo que me gusta”, agregó.

Sobre el encuentro con Bolivia, expresó que “haría una analogía con el tenis: de nada sirve quebrar si después no confirmas con tu servicio. El punto en Argentina tiene que ser refrendando con las tres unidades ante Bolivia. Y aunque siento que es el encuentro más abordable de eliminatorias, igualmente se deben tener precauciones, porque en las últimas eliminatorias a costado. Siento que sin confiarse demasiado, sin mirar al rival bajo el hombro, este compromiso es abordable y se deben quedar los tres puntos acá”.

“La disposición de Bolivia acá será ultra defensiva, así fue el último partido. Es un encuentro difícil desde allí, porque si marcas rápidamente el primer gol el partido se hace muy fácil, pero si no cae ese primer gol y los minutos empiezan a pasar todo se complica”, complementó.

“Creo que Venezuela, que era el fútbol más débil, si no está a la par, está un poco más arriba de Bolivia. Por cosas así pienso que es el encuentro más abordable, pero se debe jugar aún: la última vez no le pudimos ganar en cancha, hay que tener precaución ante equipos que se meten atrás”, sentenció sobre los bolivianos.

¿Se debe jugar la Copa América?

Finalmente, al ser consultado sobre la Copa América, el periodista fue categórico: “no se debe jugar bajo ningún punto de vista. Es un absurdo total que responde solo a los intereses económicos, otra vez Conmebol fijándose en el dinero y no en las circunstancias futbolísticas y, en este caso más grave, en circunstancias de salud de los países”.

“Sacaron la Copa América de Argentina por problemas sanitarios, por el covid-19 y pasaron del noveno país con más contagios en el mundo, al tercero. Es una locura lo que están haciendo y creo que los jugadores van a poner la cordura. Los brasileños ya expusieron su opinión y el torneo se debe aplazar para el próximo año, si las circunstancias sanitarias lo permiten”, finalizó sobre el tema.

