César Vaccia tiene fe en la selección chilena: "Brasil no es un equipo invencible"

Las cartas ya están echadas en la Copa América y por el hecho de haber salido cuartos en el Grupo A, a la selección chilena le toca enfrentar al primero del Grupo B en los cuartos de final del torneo, es decir, la selección brasileña.

No es un misterio que el Scratch dirigido por Tite viene de ganar el anterior certamen que también se jugó en la tierra de la samba, que van con rendimiento perfecto en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y que tienen en sus filas a uno de los mejores jugadores del mundo, Neymar.

No obstante la cantidad de atribuciones que tiene la Verdeamarela, hay voces de esperanza para la Roja, y una de ellas es la de César Vaccia, que en conversación con Redgol, asegura que tiene fe en lo que puede hacer el combinado que entrena Martín Lasarte.

"No es un equipo invencible, Chile tiene un modelo de juego, tiene buenos jugadores que van a estar descansados y creo que podemos hacer un buen partido, no me quedaría con la idea entrar derrotados", afirma.

César Vaccia está convencido que Chile puede eliminar a Brasil (Archivo)

En la misma línea, el ex entrenador de Universidad de Chile cree que "siempre será difícil enfrentar a Brasil, pero tenemos equipo, mira Colombia, que salvo el error de Pitana pudo sacar un buen resultado".

Consultado respecto a si buena idea que la selección volviera al país para preparar este importante encuentro, Vaccia aprueba la decisión.

"Fue bueno en la medida que nuestros muchachos realmente tengan una conducta con el momento que viven acorde con la responsabilidad que tienen y respetar la burbuja sanitaria y entrenar como debe ser", cerró.