Bichi Borghi compara la Breretonmanía que hay en Chile con el susto que le tiene a los aviones: "Me da más miedo la caída que la subida"

La irrupción de Ben Brereton ha sido una de las noticias más destacadas en la selección chilena durante la Copa América. La esperanza de que sea la carta de gol que tanto se espera, ha hecho que los hinchas de la Roja le hayan tomado un cariño especial al nacido en Inglaterra.

Sin embargo, para Claudio Borghi esta Breretonmanía hay que tomársela con mucha calma, pues piensa que el ariete del Blackburn Rovers aún está bastante verde como para ser catalogado como la gran esperanza goleadora de la escuadra nacional.

De partida, señaló en Radio Futuro que "le digo Ben Díaz porque no sé decir bien su apellido y no quiero ser irrespetuoso", tras lo cual aseguró que "no quiero ser rápido ni para criticarlo ni elogiarlo. Puede ser una solución para para hoy, tiene buenas características, es fuerte, potente, pero hoy no estarán esos espacios que le vimos aprovechar. Esta Bolivia no deja espacios ni sale a atacar".

Luego agregó que "me provoca simpatía, no sabe su himno, no sabe el idioma, pero está entusiasmado. Pero creo que hizo poco como para asegurar que deba ser titular. En el medio nacional creo que hay chicos que han hecho lo que hizo Brereton, pero se dice que no están aún".

El Bichi también aseguró que "tiene condiciones físicas interesantes, con potencia, velocidad y entusiasmo, ojalá sea un aporte. Pero me da miedo la caída más que la subida. Por eso me dan miedo los aviones, que es fácil que se eleven".

Brereton se ha adaptdo bien a los compañeros de la selección chilena. Foto: ANFP.

Profundizando aún más, el DT tetracampeón con Colo Colo comentó que el problema de Chile pasa por muchos puestos. "No hay columna vertebral de un equipo. Si revisas, en su mayoría los equipos chilenos tienen arqueros, defensas, medios y delanteros extranjeros. El costillar lo tenemos, por los costados, pero el centro no. Se nota esa carencia después en la selección nacional".

Finalmente, contó que "de los chicos que vienen, (Diego) Valencia podría haber estado. Me sorprendió que no estuviese. Pero es decisión del entrenador, no me quiero meter. Y luego hay varios que no son chilenos como Brereton o Larrondo. En cuatro años más será peor, porque los chicos no están jugando ni entenenando. Y ahí tendremos nostalgia de los que están ahora".