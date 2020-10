Andrés Marocco les pide paciencia a los chilenos: "Yo lo conozco, Reinaldo Rueda está sufriendo"

La selección chilena cumplirá este martes su debut como local en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar, ante Colombia en el Estadio Nacional. Y desde el país cafetero reconocen preocupación por el futuro de su coterráneo, Reinaldo Rueda.

Asi lo asume Andrés Marocco, uno de los periodistas más influyentes del hermano país y que hoy asume la defensa de Triple R. "El tiempo me está dando la razón. Reinaldo está en Chile todavía por profesional, por responsable, por terco", advierte en diálogo con La Redgoleta.

¿Por qué dice lo del tiempo? Porque Marocco saltó a la polémica hace casi tres años, cuando le dijo a Rueda que meditara más la opción de asumir el mando de La Roja. "Los chilenos últimamente han creado un ambiente muy hostil contra los colombianos", alertó en Twitter.

"Reconozco que a la frase le faltó incluir los chilenos 'en redes sociales'. Yo no puedo afrimar que la realidad es la de las redes sociales. Sin duda es una opinión importante, pero es un universo diferente y eso fue lo que causó ese revuelo en ese momento", explica hoy.

Pero el sentimiento no cambia. "Yo me imaginaba que a Reinaldo no le iba a ir bien en Chile. Hay mucha gente que dice que si a Reinaldo no le va bien con Colombia, se va de la selección chilena", sentencia Marocco.

"Para mí, a Reinaldo le tocó una época muy complicada, la renovación de una gran generación, no ir a un Mundial que a ustedes les duele todavía y que, de paso, nos acabaron de poner la cruz (los chilenos a los colombianos) por el famoso 'pacto de Lima'", agrega.

La selección chilena se enfrentará este martes a Colombia en la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Agencia Uno

"Es muy injusto hablar de todos los chilenos, como hablar de todos los colombianos. Pero en ese momento, yo entendía que el clima no era propicio para Reinaldo. Y si usted me apura, si yo hubiera sido Reinaldo Rueda, lo pienso un poquito más", reflexiona el comunicador.

Según el análisis de Marocco, "ustedes (los chilenos) se encontraron un Reinaldo Rueda que nosotros no conocimos, que se le enfrentó a la prensa. Y Reinaldo Rueda es la persona más tranquila del planeta Tierra. Miren cómo lo llegaron a irritar ustedes", subraya.

Con el debido respeto que me merece Reinaldo Rueda, quisiera opinar sobre su inminente llegada a la selección chilena. No va ser fácil, es un gran reto para él. Los chilenos últimamente han creado un ambiente muy hostil contra los colombianos. En lo deportivo se siente mucho mas. — Andres Marocco (@andresmarocco) January 8, 2018

"Fíjese cómo el tiempo va madurando posturas. Habrá algunos que no me quieren ver, que soy todas esas cosas que dicen ustedes allá, esas groserías que les ponen a los que somos calvitos y tenemos algunos kilos. Ustedes tienen una creatividad impresionante, je", asume.

Volviendo a Rueda, Marocco asume el complejo momento que vive Rueda. "Porque a él le han tocado cosas duras: recibir todo lo que no ha recibido en su carrera. Reinaldo ha demostrado lo fuerte que puede ser en ese sentido", destaca.

"Qué bueno que al menos a la crítica futbolística (chilena) le gustó el segundo tiempo en Uruguay. Ojalá entiendan que no le tocó fácil a Reinaldo. Ese cambio de generación es muy complicado. A nosotros nos costó tres mundiales", sentencia.

"Lo que quiero decir es, por favor, hermanos chilenos, tranquilos con Reinaldo. Él está haciendo una buena labor y es un técnico... fíjense cómo hablan los jugadores de Reinaldo. Trabajador, estudioso, moderno. Y no es lo mismo que usted lleve su carro con 10 mil kilómetros a que lo lleve cuando tenga 150 mil, siendo un buen auto", explica.

Reinaldo Rueda suma ocho victorias, seis empates y nueve derrotas con la selección chilena. Foto: Carlos Parra/ANFP

El consejo de Marocco a los chilenos es la paciencia: "Reinaldo está sufriendo. A él le ha dado duro el tema. Yo lo conozco. Él quiere tener a Chile otra vez en su mejor momento y sabe que no es fácil. Y ha recibido palos. No es fácil recibir tanto tomate".

"Pero es uno de los mecánicos más calificados que hay en este momento en Sudamérica. Ustedes los tienen. Reinaldo Rueda es un tecnicazo. Crean en Reinaldo. Le pusieron un auto con 150 mil kiómetros, no con 10 mil. Pero seguramente los va a terminar llevando al Mundial", completa.