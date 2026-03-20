En un contexto donde el estrés, el sedentarismo y la desconexión son cada vez más comunes, las ciudades comienzan a transformarse en espacios que promueven el bienestar.

Con ese enfoque, Temuco será sede del Wellness Day – Nunca pares de moverte, una jornada abierta que busca reconectar a las personas con su cuerpo, su salud y la vida en comunidad, a través del movimiento, la educación y experiencias compartidas.

¿Cuándo es el Wellness Day?

El evento fue reagendado para el sábado 18 de abril, entre las 09:00 y las 15:00 horas, en el Parque Estadio Germán Becker.

La programación incluye clases masivas de yoga, entrenamiento funcional y baile, además de charlas de nutrición, una feria saludable y distintos espacios pensados para personas de todas las edades y niveles.

Más allá de ser una actividad deportiva, el Wellness Day responde a una tendencia global que entiende el bienestar de forma integral, considerando aspectos físicos, emocionales y sociales.

En distintas ciudades del mundo, este tipo de iniciativas ha demostrado generar un impacto positivo en la calidad de vida, fortalecer la cohesión social y mejorar la relación con los espacios públicos.

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La actividad es impulsada por Caja Los Andes, con la colaboración de la Municipalidad de Temuco, en el marco de su compromiso con la promoción de la vida activa, la prevención en salud y el fortalecimiento del tejido social. La propuesta pone énfasis en que el bienestar no solo se construye de manera individual, sino también desde lo colectivo.

Durante la jornada, quienes participen podrán sumarse libremente a las actividades del escenario principal, recorrer la feria saludable, acceder a puntos de hidratación y disfrutar de un ambiente seguro, inclusivo y familiar.

Además, el evento será pet friendly, integrando una mirada actual sobre la convivencia y el cuidado responsable.

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Aunque Temuco será el punto de partida, el Wellness Day nace con proyección nacional, como un formato que puede replicarse en distintas ciudades del país, adaptándose a cada comunidad, pero manteniendo un mismo objetivo: fomentar una cultura del movimiento, la salud y el bienestar en la vida cotidiana.