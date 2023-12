Menos de una semana resta para el raquetazo inicial de la United Cup, el torneo que abrirá el 2024 del tenis masculino y femenino. Chile será uno de los 18 participantes en el evento, que se desarrollará en Australia a partir del jueves 28 de diciembre. Pero hubo una serie de cambios de última hora.

Originalmente en la lista había cuatro tenistas nacionales. Además de Nicolás Jarry (19º), cuyo ranking ATP le permitió a Chile decir presente en el torneo internacional, también competirían Alejandro Tabilo (85º), Tomás Barrios Vera (103º) y Gonzalo Lama (518º). Sin embargo, Jano no participará.

Las razones por las que el nacido en Toronto se bajó de la United Cup no están claras. Sin embargo, en la lista que aparece publicada en el sitio web, Tabigod ya no está considerado y solo aparecen los otros tres tenistas chilenos. A ellos se suman Daniela Seguel (662º) y Fernanda Labraña (774º).

La primera incógnita será la ausencia de Tabilo, que no participará en la presente edición del torneo. Chile debutará el sábado 31 de diciembre frente a, precisamente, Canadá en la ciudad de Sídney.

La clasificación de Chile a la United Cup fue gracias al tremendo 2023 que tuvo Nicolás Jarry. A finales de noviembre comenzó a correr la lista de clasificados y como la primera raqueta nacional figuraba en el top 20 fue él el escogido para que su equipo se sumara al certamen.

Además del team chileno, Brasil será la única otra presencia sudamericana en la competición. Del resto de América, solamente Estados Unidos jugará la United Cup. Jaime Fillol, abuelo del Príncipe, será el capitán del equipo de Chile, a quien se sumarán todos los entrenadores individuales de cada tenista.

Entre el jueves 28 y viernes 29 de diciembre comienza el torneo de tenis internacional. La ciudad de Perth abrirá los fuegos del evento con dos cruces: España vs Brasil y Gran Bretaña vs Australia. En Sídney, en tanto, entre el viernes 29 y sábado 30 competirán Países Bajos vs Noruega e Italia vs Alemania.

¿Cuándo vuelve a jugar el tenis chileno?

La United Cup será el primer desafío del tenis nacional en la temporada 2024. Entre el 28 de diciembre y el 7 de enero, en Australia, Nicolás Jarry hará equipo con Tomás Barrios, Gonzalo Lama, Daniela Seguel, Fernanda Labraña y su abuelo Jaime Fillol.

