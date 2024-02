Cristian Garin (88°) cayó contra el joven brasileño Joao Fonseca (655°) y terminó su camino en el ATP de Río de Janeiro. El chileno enfrentó los octavos de final con todo el público en contra, algo que lo afectó y que influyó en que no pudiera meterse en el partido.

Luego del encuentro, Gago habló en zona mixta y lamentó el comportamiento de los asistentes. “Hace tiempo que no jugaba un partido con tanta mala educación del público. Ni pude jugar. Muy mal educados. Él mostró muy buen nivel, pero no me pude enchufar en ningún momento. Muy, muy mal”, contó.

La raqueta nacional comparó el trato con el que han recibido otros chilenos en torneos sudamericanos. Recientemente, Nicolás Jarry enfrentó un público bastante hostil en el Argentina Open. “Cuando jugamos en Sudamérica, nunca nos apoyan a los chilenos. Es muy raro. Se siente distante, cero empatía con nosotros. Hoy fue ridículo. Hace tiempo no sentía algo así, ni en la Copa Davis”, añadió.

“Lo del público te saca porque es algo más allá de lo normal. Ni siquiera pude estar un poco metido. Él tiene mucho mérito y mucho futuro. No me sorprendió su nivel, sabía que jugaba así. Pero no me sentí bien. Vengo jugando un nivel muy irregular, por momentos bien y por momentos mal”, lamentó.

Luego del paso por Río, Garin y el resto de la legión chilena (todos se despidieron del torneo brasileño) viajan a Santiago para disputar el Chile Open. “Espero jugar mejor en Santiago. Estoy muy irregular hace mucho tiempo, no me encuentro. Por más que lo intento sigo estando irregular”, dijo Gago.

