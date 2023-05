El pasado domingo 28 de mayo se vivió Double or Nothing de All Elite Wrestling, evento de lucha libre que es el segundo del año de AEW, empresa que no cesa en su afán de deleitar a los fanáticos del wrestling y que ya prepara lo que será un magno evento en tierras canadienses.

Esto porque el próximo evento se llevará a cabo en el Scotiabank Arena de Toronto, Ontario, Canadá y corresponde a Forbidden Door , PPV realizado en conjunto con la empresa nipona NJPW.

¿Cuándo es Forbidden Door 2023 de AEW y NJPW?

El evento que reune a la marca estadounidense de All Elite Wrestling y a la nipona de New Japan Pro-Wrestling se llevará a cabo el próximo domindo 25 de junio de 2023 a partir de las 19:00 horas de Chile en el Scotiabank Arena de Toronto, Ontario, Canadá.

¿Qué luchadores dirán presente en Forbidden Door 2023?

Hasta el momento All Elite Wrestling y NJPW no han confirmado la presencia de las superestrellas que dirán presente en Forbidden Door 2023, aunque se espera la presencia de Claudio Castagnoli, campeón de AEW y Sanada, campeón Mundial Peso Pesado de la IWG, además de Kenny Omega, Chris Jericho y Jon Moxley con pasado en la marca nipona.

¿Dónde ver Forbidden Door de AEW y NJPW?

Al igual que aconteció con AEW Double or Nothing 2023, el PPV de All Elite Wrestling podrá ser visto en territorio nacional y para toda Latinoamérica por la app Fite TV, previo pago de suscripción de US$19,99, no obstante, el kickoff podrá ser visto por la página de Youtube de AEW.

Calendario PPV de AEW