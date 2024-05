De la ilusión a la debacle. Así pasamos con el desempeño de los tenistas chilenos en primera ronda de Roland Garros, donde el primero que saltó a la arcilla de París fue Alejandro Tabilo, quien perdió en cuatro sets ante el belga Zizou Bergs.

Pese a que ganó con comodidad el primer parcial por 6-3, el tenista de origen canadiense cayó bruscamente en su rendimiento y terminó cayendo por 6-7 (5), 2-6 y 2-6. Por ello, fue el propio nacional quien quiso explicar lo que ocurrió en Francia.

“Después de quebrar en el segundo set, no me empecé a sentir muy bien de la cabeza, el cuerpo entero… tenía demasiado dolor de cabeza. Tomé algunas pastillas para que se me quitara el dolor, pero no me funcionó hasta el final del partido, cuando me empecé a sentir un poco mejor”, detalló Tabilo a ESPN.

En esa línea, Unagi agrega que “en la noche antes del partido no me sentí tan bien, desperté en medio de la noche con mucho dolor de cabeza, no sé si habrá sido algún virus. Durante el partido le dije a mi equipo que ni siquiera estaba nervioso, pero no podía hacer nada con mi cuerpo, sentía mucho dolor“.

Para finalizar su explicación, Tabilo sostiene que “obviamente que una derrota así, duele, pero hay que tratar de tomar todo lo bueno que he hecho en esta larga gira. Ahora descansaré, volveré a Chile y luego me enfocaré para el regreso”.

¿En qué lugar está Alejandro Tabilo en el ranking ATP?

Luego de alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Roma, el nacional apareció este lunes en la mejor ubicación de su carrera, posicionándose en el 24° puesto, con un total de 1.645 puntos, y escaló un lugar en comparación con la semana anterior.

Cabe señalar que en lo que va del 2024, Alejandro Tabilo ostenta dos títulos, los primeros de su trayectoria, en el ATP 250 de Auckland y en el Challenger de Aix-en-Provence. A ellos se suma la Final que alcanzó en el Chile Open.

