Ver EN VIVO UFC Vegas 6 con la estelar Derrick Lewis y Aleksei Oleinik

Sigue el minuto a minuto de la jornada completa y revisa más abajo los detalles de transmisión:

El UFC este año y post pandemia ha estado imparable, con jornadas maratónicas para los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas en todo el mundo. Y para este sábado la acción está asegurada con una nueva noche de pelea en Vegas 6.

Noche que tendrá cartelera preliminar y estelar; esta última estará liderada por un combate de pesos pesados con el estadounidense Derrick Lewis vs Aleksei Oleinik, de origen ucraniano.

Tremendo combate entre The Beast y The Boa Constrictor de una jornada llena de peleas de gran nivel, una de ellas es la coestelar Omari Akhmedov vs Chris Weidman.

Y las emociones las podrás vivir totalmente en vivo por TV y online, además de que la cartelera completa será transmitida, en otras de las grandes características de este UFC por televisión.

Con ganas se ponen frente a frente los estelares de #UFCVegas6 @Thebeast_ufc �� @OleynikUFC pic.twitter.com/DIm7e3Vgus — ufcespanol (@UFCEspanol) August 7, 2020 Combate Peleadores Peso Pesado Derrick Lewis vs. Aleksei Oleinik Peso Medio Omari Akhmedov vs. Chris Weidman Peso Medio Maki Pitolo vs. Darren Stewart Peso Gallo Mujeres Yana Kunitskaya vs. Julija Stoliarenko Peso Ligero Beneil Dariush vs. Scott Holtzman Preliminares Combate Peleadores Peso Welter Tim Means vs. Laureano Staropoli Peso Medio Nasrat Haqparast vs. Alex Munoz Peso Ligero Nasrat Haqparast vs. Alex Munoz Peso Medio Andrew Sanchez vs. Wellington Turman Peso Pluma Gavin Tucker vs. Justin Jaynes Peso Pluma Youssef Zalal vs. Pete Barrett Peso Gallo Irwin Rivera vs. Ali Alqaisi

La jornada completa de UFC será transmitida en TV y en Chile irá por Fox Sports Premium.

Día y hora: ¿Cuándo es el evento UFC Vegas 6?

UFC Vegas 6 será este sábado 8 de agosto desde las 18:00 horas de Chile con el inicio de las preliminares. Mientras que las peleas estelares están programada para las 21:00 horas de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver el evento UFC Vegas 6?

UFC Vegas 5 será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Online: ¿Dónde seguir por streaming el evento UFC Vegas 6?

Si buscas un link para ver online el evento completo de UFC 6 y totalmente en vivo, podrás hacerlo en Fox Play. Además, podrás seguir todos los pormenores en Redgol.