Tomás Barrios: "Con Cristian, Nico y Ale podemos armar un equipo fuerte para Chile en la Davis"

El tenis chileno va en alza, y los números así lo dicen, porque aparte de los buenos resultados de Cristian Garin, quien está en el Top 20 del mundo, vienen varios jugadores desde atrás metiendo ruido, y uno de ellos es Tomás Barrios.

El nacido en Chillán fue parte de la serie de entrevistas que está haciendo Itaú Chile, donde comentó su momento actual, que lo tiene en el mejor ránking de su vida, el 236º del mundo, alcanzado tras su final en el Challenger de Santiago.

"Quería salir campeón, pero no pude, fue una semana muy positiva, pude alcanzar mi mejor ránking, lo que me ayuda mucho para planificar el calendario de los torneos, porque ahora entro sin problemas, y estoy muy contento", dijo sobre su performance en el torneo que se desarrolló en el Club Manquehue, donde perdió en la lucha por el título con el argentino Sebastián Báez.

Barrios pasa por un buen momento en su carrera - AgenciaUno

El coronavirus, los Juegos Olímpicos y la Copa Davis



El número 3 de Chile, además, fue consultado sobre cómo lo ha complicado en su carrera el coronavirus, que en 2020 tuvo detenido por un largo tiempo el circuito profesional.

"Lo más complicado en el último tiempo ha sido viajar, yo como soy chileno a algunos países no he podido entrar, entonces hay que hacer cuarentena sí o sí, viajar es complicado, pero ahora hicieron muchos torneos en Sudamérica y eso nos facilita todo mucho, ya que acá no tenemos que hacer cuarentena, así que nos ayuda un montón la gira sudamericana", explicó.

Por otra parte, Barrios habló de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, a los cuales clasificó gracias a llegar a la final de los Panamericanos de Lima.

"Estoy clasificado, sin ninguna duda, porque yo ya no defiendo puntos, y ya no puedo salir del ránking 300… Hace dos meses desperté un día y leí la noticia de que se iban a suspender los Juegos Olímpicos, fue muy duro para mí, pero hablé con el Comité Olímpico y está confirmado que se hacen, lo único es que no pueden ir hinchas del extranjero", contó.

"Mis sueños eran jugar la Copa Davis y obviamente uno soñaba con estar en los Juegos Olímpicos, así que estoy con muchas ganas y feliz de lograrlo", agregó.

Por último, dijo que jamás sintió presión por ser parte del recambio del tenis chileno, e indicó que junto a Cristian Garin, Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry están armando un gran equipo de Copa Davis, el cual es capitaneado por Nicolás Massú.

"Yo nunca me sentí presionado por ser el recambio, porque antes de mí estaban Cristian (Garin) y Nico (Jarry), si tú les preguntas a ellos te puedo asegurar que ellos sintieron esa presión más que yo. Cristian ya está 20 del mundo, Nico está volviendo, Ale Tabilo también está metido y podemos hacer un equipo de Copa Davis muy fuerte", cerró.