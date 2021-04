Incómoda discusión en pleno partido del Masters de Montecarlo: "No metas a mi novia en esto"

Este martes el español Pablo Carreño derrotó por 7-5 y 7-6 al italiano Stefano Travaglia en la primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo.

Una victoria ajustada que tuvo una tensa discusión en su desarrollo debido a que no se respetó el silencio desde las tribunas.

Uno de los entrenadores de Carreño aplaudió desaforadamente un punto antes de que finalizara, lo que molestó mucho a Travaglia, quien se acercó a la malla para recriminárselo a su rival.

Carreño le recordó que desde su bando, su novia también estaba aplaudiendo los puntos, comentario que no le gustó para nada a Travaglia, quien subió la voz.

“No pongas a mi novia en el medio, ten cuidado con lo que dices. Ella no dice nada. Dice ‘sí’ cuando gano el punto, no la pongas en el medio”, señaló.

Carreño trató de salir rápidamente de la polémica y le respondió: “La estoy poniendo porque está ahí”.

Este martes Carreño juega contra el ruso Karén Jachánov en la segunda ronda, quien viene de vencer al serbio Laslo Djere por 6-4 y 6-1.