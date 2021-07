“Cuando entré y vi a tanta gente, me sorprendió”: La sincera confesión de Cristian Garin tras perder con Novak Djokovic en Wimbledon

La aventura de Cristian Garin (20º ranking ATP) en Wimbledon terminó en octavos de final, porque sucumbió inapelablemente en tres sets ante Novak Djokovic (1º), el gran favorito para conquistar el título.

Tras el encuentro, el singlista chileno se sinceró al confesar que jugar por primera vez en la cancha central, ante el número uno del mundo y repleto de personas le pasó la cuenta y que recién en el segundo sets se pudo sentir más cómodo.

“El comienzo me costó muchísimo: el hecho de no poder calentar en la cancha, nunca había tenido la oportunidad de jugar en ella. Eso influyó mucho en el comienzo, la adaptación, porque sentí que la cancha era mucho más rápida que en las que había jugado”, partió comentando.

“Me quedo con la experiencia de que hice cuarta vuelta y mejoré muchísimo. Voy sumando experiencias buenas, creo que la última semana fue súper positiva”, a pesar de admitir estar triste por quedar eliminado.

El tenista no pudo mostrar su mejor versión ante el número uno del mundo. (FOTO: Getty)

“En estos partidos se notan más las cosas que hay que mejorar… Creo que esta cancha es la más especial en la que he jugado. No esperaba el estadio lleno, más después de tanto tiempo”, agregó.

En la misma línea, complementó que “la cancha es lo más especial que he jugado. Cuando entré y vi a tanta gente, me sorprendió, no me esperaba ver tanta gente”, al mismo tiempo que destacó lo feliz que se sintió jugando en Wimbledon.

“Me encanta Wimbledon, me gusta el ambiente que se genera en el torneo, es muy distinto a los otros torneos. Hoy me pasó la cuenta de no haber conocido la cancha antes. Ojala el próximo año tenga otra oportunidad”, sentenció.