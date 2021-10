Este domingo el escocés Andy Murray, de 34 años, derrotó al joven español Carlos Alcaraz, de 18, por la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

Murray que actualmente es 121 del ranking ATP se impuso al español (38°) por 5-7, 6-3 y 6-2 en un emocionante partido que tuvo un momento para el recuerdo.

El escocés cerró el tercer game del segundo set con un ace sacado desde abajo, que sorprendió al español y al mismo público, que increíblemente terminó abucheando la maniobra de Murray.

Tras el partido, el tenista británico, explicó: "Alcaraz siempre respondió desde lejos y, después del primer set, se quedó aún más atrás. Así que era cada vez más difícil sumar puntos directos con el servicio, considerando también las condiciones de juego. Eso me dije a mí mismo : '¿por qué no intentar y ver si quizás puedo hacerle llegar un poco más lejos?'".

"Nunca antes lo había hecho en la gira. Las canchas son tan lentas. Mira, desde Wimbledon, obviamente hice algunas mejoras y estaba obteniendo muchos puntos directos, sirviendo muchos aces en los partidos que jugué recientemente", añadió.

Ahora, Murray se enfrentará a Alexander Zverev (4° del ATP), dueño de la medalla de oro en Tokio 2020. El alemán ya ha vencido a Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, pero nunca a Murray.

"Me encantaría vencerlo porque es al único de los cuatro grandes que no he derrotado hasta ahora y eso espero hacer en Indian Wells. Andy está jugando muy bien y me gusta el desafío de enfrentarlo", dijo Zverev en la previa.