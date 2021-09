El primer jugador jugador chileno en actuar en la NFL y en cualquiera de las grandes ligas de deportes de Estados Unidos, Sammis Reyes dio su primera conferencia de prensa como jugador del Washington Football Team afirmando que no sólo representa a Chile, si no también a toda la comunidad latina en USA.

Luego de que se conociera la noticia de que el chileno Sammis Reyes pasó todos los cortes de pretemporada y será parte del plantel del Washington Football Team de la NFL para jugar la temporada regular, el futbolista conversó con los medios este miércoles.

El maipucino se vio emocionado y entregó su testimonio respecto a todo lo que tuvo que caminar para llegar a este nuevo gran camino.

“Ha sido largo, mucho trabajo pero estoy feliz, han creído en mí y ya no puedo esperar a salir y demostrar que estoy listo, que de verdad quiero estar acá y que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para hacer mejor al equipo. No solo es haber llegado al equipo, porque esa no es la última meta, la última meta es ganar. No se trata de haber llegado al equipo, se trata de salir y ganar partidos”, afirmó.

Sammis Reyes cumplió su sueño y jugará en la NFL

Además dejó en claro que “también represento a Chile, a toda la comunidad latina en EE.UU. y es importante para los niños ver que hay personas de nuestra raza que pueden hacer cosas grandes. Porque cuando yo estaba creciendo si no era en el soccer (fútbol) no habían estrellas, no había gente a la cual nosotros podíamos mirar y decir ‘yo quiero ser como él’. Tomo con mucho respeto y pasión el poder mostrarle otro camino a la juventud de Chile, Latinoamérica y de habla hispana”.

Le preguntaron por qué cree que quedó en el equipo ante lo cual, Reyes contestó que “el entrenador siempre habla de actitud, preparación y esfuerzo. Son tres cosas que me tomo extremadamente en serio todos los días. Creo que mi actitud siempre ha sido buena, quiero estar acá. Desde que decidí que quería jugar fútbol americano este fue mi equipo de los sueños".

Para el final, el chileno deja en claro que “creo que los objetivos que tengo son bien específicos: quiero contribuir en las jugadas de Special Team, que es donde el equipo me necesita. Es algo que todavía estoy aprendiendo mucho, pero me quiero enfocar en eso. Y cuando se trata de la ofensiva, quiero ser una amenaza en las corridas y en los pases, quiero ser un TE completo”.