Mujer se hace viral por segundo año consecutivo al tomarse una chela al seco en el US Open

Megan Lucky saltó a la fama el año pasado cuando decidió tomarse un vaso lleno de cerveza sin descanso, cuando las cámaras del US Open la enfocaron.

Nadie se lo pidió, pero ella quería demostrar que podía hacerlo en tiempo récord, siendo su acción finalmente valorada por el público.

No sólo la gente presente en el estadio la aplaudió, sino gente de todo el mundo, pues el video se volvió viral rápidamente.

La chica, aficionada al tenis, terminó convirtiéndose en influencer con unos 45 mil seguidores. A sabiendas del éxito de su actuación, este año quiso repetirlo.

Megan asistió al estadio y se preparó con un vaso lleno que no tocó hasta que las cámaras la enfocaron. Rápidamente, se puso de pie y se tomó la cerveza al seco una vez más.

La cuenta oficial del US Open publicó el video, comparándolo con el de 2021, contándole incluso el tiempo que tardaba en beberla.

Esto no generó simpatía en todo el mundo y hubo aquellos emitieron una crítica directa al torneo, cuestionando los valores que se están entregando con este material.

"¿Por qué estamos orgullosos o impresionados de que alguien tome una cerveza caliente en un vaso de plástico? Esto se llama beber en exceso y ocurre en casi todos los campus universitarios. No es saludable, no es impresionante y ciertamente no es un modelo a seguir para los jóvenes entusiastas de los deportes”, dijo uno.

Mientras otro preguntó: “¿Están promoviendo el consumo excesivo de alcohol?”.