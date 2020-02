Lluvia detiene partido de Garin cuando perdía ante Coria en Río de Janeiro

��CHAMAGOL Y SU RELACIÓN CON CHESPIRITO�� Sebastian González destacó en México celebrando goles como los personajes de su ídolo, Roberto Gómez Bolaños, quien hoy cumpliría años. En su momento incluso se conocieron��. ¿Qué tal?

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Feb 21, 2020 at 11:23am PST