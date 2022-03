Lakers vs Clippers | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING el emocionante duelo de la NBA

Este viernes llega un apasionante duelo de la NBA, en que los equipos de Los Angeles, los Lakers y los Clippers se enfrentan por la fase regular del mejor torneo de básquetbol del mundo.

Los Lakers no viven una buena temporada y corren serio peligro de no clasificarse a las post temporada. Actualmente se ubican en el 9° lugar de la Conferencia Oeste de la NBA con 27 victorias y 34 derrotas. Las alarmas se encienden entre los fanáticos de este deporte, quienes no quieren ver que el legendario LeBron James se quede fuera de manera prematura de la lucha por el título.

El equipo del Rey ha caído en sus últimas tres presentaciones, siendo la más reciente frente a Dallas Mavericks por 109 a 104. Además, hace solo unos días también cayeron frente a los Clippers, por lo que el escenario no es nada favorable.

Los Clippers saben del mal presente de los Lakers, además son ellos mismos quienes los superan en la tabla de posiciones, debido a que ocupan el 8° lugar con 33 triunfos y 31 derrotas. Vienen de cuatro victorias consecutivas, por lo que llegan al duelo en un gran momento. El partido entre ambos equipos de Los Angeles se jugará en el Crypto.com Arena, que anteriormente era conocido como el Staples Center.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Lakers vs Clippers?

Lakers vs Clippers juegan este viernes 4 de marzo a las 00:00 hrs de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING a los Lakers vs Clippers?

El partido será transmitido en territorio nacional por streaming en NBA League Pass.