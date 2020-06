Francisca Crovetto y denuncia de acoso de Marlene Ahrens: "En esa época le daban la responsabilidad a la mujer más que al acosador"

Francisca Crovetto es una de las deportistas más destacadas del Team Chile, y como directora del Comité Olímpico nacional una de sus labores ha sido la incansable lucha por los derechos de las mujeres en el deporte, por lo que considera que Marlene Ahrens tuvo un enorme valor al atreverse a denunciar situaciones de acoso, aunque eso afectara su carrera.

"Ella fue valiente al momento de denunciar algo que durante esa época se le daba la responsabilidad a la mujer más que al acosador", reveló Crovetto en conversación con Redgol.

La tiradora nacional, quien recientemente ganó el Premio Nacional del Deporte 2019, aseguró que afortunadamente en la actualidad se ha logrado avanzar algunos pasos en relación a aquellas prácticas condenables que antes se escondían bajo el tapete:

A mediados de los '60 Marlene Ahrens denunció a un dirigente por acoso, pero la obligaron a callara para "no afectar el olimpismo", situación que la skeetera Francisca Crovetto espera que jamás se repita en Chile

"Yo creo que como sociedad, en todos los ámbitos, no sólo en el deporte, hemos avanzado. En el Comité Olímpico se han tomado las riendas los ultimos dos años debido a todas las acusaciones que han sido expuestas en el deporte a nivel mundial", aseguró la skeetera.

Francisca Crovetto actualmente no sólo se desempeña como deportista de alto rendimiento y miembro del Team Chile, sino también como presidenta de la Comision Nacional de Deportistas DAR Chile y una de las directoras del Comité Olímpico de Chile, donde vela sin descanso por la equidad para las mujeres en el deporte.

"Tenemos una oficina de respeto en el deporte, que condena el acoso. Es un lugar seguro para cualquier deportista, hombre o mujer, que haya sentido abuso, acoso u hostigamiento en el deporte, para poder ser escuchar su testimonio, orientarlos y poder judicializarlo o abrir un proceso para buscar culpables", reveló Crovetto.

Francisca espera que casos como el de Ahrens, cuya carrera se vio truncada tras alzar la voz contra el acoso de un dirigente, no se repitan en la actualidad, por lo que su compromiso con las víctimas es más fuerte que nunca, no sólo por sus firmes conviciones, sino también como manera de hacer que la valentía de Marlene Ahrens no haya sido en vano.