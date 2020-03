Alejandro Tabilo y la cancelación de Indian Wells: "Iba a buscar mi credencial y una señora que estaba ahí me mostró su Facebook con la noticia"

Alejandro Tabilo viajó rápido desde Suecia, donde jugó en la derrota de Chile en la Copa Davis, a Estados Unidos para ser parte de Indian Wells, sin embargo fue golpeado con la dura noticia de la cancelación del torneo por el coronavirus.

El zurdo estaba a un paso de entrar a las clasificaciones del Masters 1000, porque estaba alternante 2, pero en su llegada al recinto supo la dura noticia.

"Dura noticia. Había llegado al recinto, y justo iba a buscar mi credencial. Y una señora allí dice 'Uh, se canceló Indian Wells'. Me mostró la página de Facebook que estaba leyendo", dijo Tabilo a Séptimo Game.

Pero Tabilo se lo toma con calma, porque contó que "esto igual me sirve un poquito para descansar. Ahora me voy a ir a Canadá a hacerme todos los exámenes para ver qué es lo que pasa (tiene un dolor costal). Me tomaré unos días para descansar y ver qué es lo que es, porque no sabemos qué es lo que puede ser".

"Iba a ir al médico mañana, pero como cancelaron todo, compré pasajes para ir a ver a mi familia y hacerme los exámenes en Canadá. No estoy seguro de lo que puede ser un desgarro, una inflamación. Espero que no sea nada grave", agregó.

Por otra parte, analizó la serie de Chile ante Suecia en la Davis: "dejé la vida en esos dos días. Fue duro el resultado".