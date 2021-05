Alejandro Tabilo vs Carlos Alcaraz | Ver EN VIVO y ONLINE el duelo del chileno por el último partido de la qualy de Roland Garros

Un importantísimo partido tendrá Alejandro Tabilo en la jornada de este 28 de mayo. El chileno deberá medirse ante Carlos Alcaraz en lo que será la última llave de la qualy. Si el nacional se impone ante el jugador ibérico aseguraría su participación en el cuadro principal de Roland Garros.

En todo caso, si todo resulta bien, no sería la primera vez que Tabilo esté en el cuadro principal de este tipo de torneos, pues en la edición 2020 del Abierto de Australia llegó hasta la segunda ronda de aquel Grand Slam.

Como sea, los partidos hay que jugarlos primeros y el escollo que aparece en el camino de Tabilo no será nada sencillo. Esto porque Alcaraz es un jugador de temer: con tan solo 18 años ya está dentro del top 100. Muchos se han aventurado al afirmar que es un prodigio del deporte blanco y ya lo posicionan como el futuro Rafael Nadal.

De hecho, el hispano, en los partidos previos a este derrotó sin problemas a sus rivales. En lo que respecta a Tabilo, viene de venció con propiedad a Sumit Nagal, aunque en la primera ronda de las clasificatorias tuvo que esforzarse un poco más en el duelo ante Matthew Ebden.

Día y hora: ¿cuándo juega Alejandro Tabilo vs Carlos Alcaraz por la qualy de Roland Garros?

Alejandro Tabilo vs Carlos Alcaraz será este viernes 28 de mayo no antes de las 06:00 horas AM de Chile. El partido se desarrollará en el court 13.

Televisión: ¿dónde ver EN VIVO y por TV Alejandro Tabilo vs Carlos Alcaraz?

Alejandro Tabilo vs Carlos Alcaraz no será transmitido por TV.

Online: ¿se puede ver el partido por streaming?

Si quieres disfrutar del encuentro a través de tus plataformas digitales, puedes hacerlo en ESPN Play.