Roger Federer reconoce que le pican las manos por volver a competir: "Me siento como un caballo de carreras buscando de nuevo su puesto"

10 meses y 13 días han pasado desde aquel 7 de julio de 2021 en el que el mundo del tenis se sorprendió al ver como el legendario Roger Federer (46º ATP) cayó en cuartos de final de Wimbledon ante el polaco Hubert Hurkacz (13º ATP), derrota que fue su última actuación en el circuito profesional.

Tras eso, el tenista suizo de 40 años no ha vuelto a ver acción y en los últimos días ha llamado la atención en redes sociales ya que sorprendió con un posteo en el que dejó en claro "seguimos adelante", por lo que sus seguidores enloquecieron con la posibilidad de verlo de regreso, y él confesó recientemente que está listo para volver.

Así lo reconoció en conversación con la revista alemana Caminada Magazin, donde explicó que solo “estoy esperando el visto bueno de los médicos, pero estoy listo para darlo todo de nuevo. Me siento como un caballo de carreras buscando de nuevo su puesto, con ganas de correr".

"Espero volver a jugar este verano, tengo muchas ganas de llegar a casa por la noche después de un día duro de entrenamiento, estar completamente exhausto”, complementó Su Majestad, que ya tiene fecha para regresar.

Para graficar el estado físico en el que se encuentra actualmente, Federer se comparó con un automóvil. "Es como un coche, hay que girar mil tornillos hasta que el motor funcione sin problemas. Está la movilización, los estiramientos, el calentamiento por la mañana, todo eso dura alrededor de unos 45 minutos", detalló.

Tras eso, explica que una vez finalizado ese proceso "vamos a la pista, un calentamiento de media hora, después estiro, fortalezco los tobillos con cintas, luego vuelvo a calentar, hago gimnasia y ejercicios de velocidad explosiva. Antes de jugar, trato de cuidar mi cuerpo durante unas dos horas y media".

Para cerrar, el ganador de 103 títulos, entre ellos 20 Grand Slam, el suizo conmovió señalando que "un día me juré que, al final de mi carrera, no estaría completamente roto", para después revelar que sus arduos entrenamientos no son solo pensando en el tenis, sino que en tener una mejor calidad de vida, donde le gustaría poder acompañar a sus hijos a esquiar o jugar fútbol con sus amigos.

Por ahora, Roger Federer se enfocará en lo que será su regreso a la acción en octubre, cuando dispute el torneo de Basilea, aunque antes hará equipo con Rafael Nadal en la Laver Cup.