Un delicado momento atraviesa Pedro Carcuro. El periodista de 79 años sufrió una insuficiencia cardiaca que obligó a que fuese internado de urgencia en la clínica de la Universidad de Los Andes.

El reconocido periodista deportivo de TVN ingresó al recinto médico el pasado 21 de junio, justo cuando Chile debutó por la Copa América 2024. Hasta el día de hoy se encuentra bajo cuidados, aunque podría dejar el recinto en los próximos días.

“Ha recibido todos los cuidados necesarios y ha tenido avances favorables”, detallaron desde la clínica privada. Sin embargo, el propio comunicador recalcó que ya está aburrido de estar encerrado y que esa pronto tener el alta médica.

“Me siento mejor, pero la firme es que no estuve bien. Uno es viejo. Uno mira las caras de quienes te atienden y no eran las mejores. Estaban todos muy nerviosos”, recordó Carcuro al diario La Hora.

El futuro de Pedro Carcuro

La insuficiencia cardiaca que sufrió Pedro Carcuro es una enfermedad “que se caracteriza porque el corazón no puede suplir los requerimientos de entrega de sangre del cuerpo”, según indica Las Últimas Noticias.

Por su parte Pablo Pedreros, cardiólogo de la Clínica Santa María, agregó que este tipo de cuadros tienen como síntomas cuando “los pacientes se sienten cansados, desganados o con ahogos para hacer sus actividades habituales”. Además el especialista llamo a la prevención ya que “a mediano plazo puede haber el deterioro general y el aumento del riesgo de mortalidad”.