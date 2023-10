Para la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile el deporte es fundamental.

Está incluido en su modelo educativo en diferentes formas: con una gran oferta de cursos curriculares deportivos y de ejercicio físico, 21 selecciones deportivas, un campo deportivo de más de 5.000 m2, intervenciones y talleres para la comunidad de la facultad, y dentro de lo más importante, beneficios para sus estudiantes deportistas -muchos y muchas seleccionados/as nacionales-, gracias a los cuales pueden continuar creciendo en sus disciplinas mientras estudian en una de las mejores escuelas de negocios.

Hoy la facultad cuenta con más de 400 deportistas activos/as, muchos de los cuales son seleccionad@s nacionales, recibiendo en algunos casos becas de arancel por destacada participación deportiva. Además, más de 15 de nuestros deportistas estarán presentes en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

La FEN Uchile ofrece la mayor cantidad de vacantes para el Ingreso Especial para Deportistas de la Universidad de Chile, una vía de admisión paralela a la regular cuya convocatoria está vigente y finaliza el 05 de noviembre.

Toda esta gestión, y su continua mejora, está a cargo de la unidad de Deportes FEN, una área encargada de complementar la formación académica potenciando el desarrollo personal y profesional de estudiantes y de la comunidad universitaria.

Javier Chacón Rojas, egresado de la FEN de Ingeniería en Información y Control de Gestión, y Contador Auditor, es el Director de la unidad desde el año 2011, luego de ser el Director de Deportes de la Universidad de Chile entre el 2007 y 2010, y más allá de estar convencido de que el deporte es clave para la formación integral, lo ha comprobado desde que fue estudiante y dirigente deportivo.

Te invitamos a conocer más de su experiencia, de cómo se vive la cultura deportiva en una facultad que pone en el centro el deporte, y de la gran oportunidad que significa el Ingreso Especial para Deportistas.

¿Desde hace cuánto tiempo formas parte de la Universidad de Chile?

En junio de 2024 cumpliré 20 años. Luego de egresar como estudiante, trabajé en un banco por cuatro años, pero nunca me desvinculé de la FEN, ya que repartía mis tiempos entre mi trabajo en el banco y mis labores como profesor de fútbol mujeres y como DT de las selecciones de este mismo deporte, tanto del equipo de la Universidad como de la Facultad.

Siempre me gustó la gestión deportiva. Mientras estudié fui dirigente deportivo e hice hartas cosas. En abril de 2004 el actual Vicerrector Económico de la Universidad, que en ese entonces había asumido la Dirección de la Escuela de Economía y Administración de Pregrado se comunicó conmigo para explicar que hacía impartiendo clases de un deporte, pero luego de varias reuniones y al darse cuenta de todo lo que había hecho desde que era estudiante, me ofreció hacerme cargo de la unidad de deportes y darle así otra mirada, una mirada de “gestión deportiva”.

Y fue así como no lo pensé ni medio segundo, y el 14 de junio de 2004 inicié mis labores a tiempo completo en FACEA, hoy FEN.

¿Cuáles son tus motivaciones para seguir en esta área?

Mis motivaciones para llevar tantos años en este rubro son dar más y mejores incentivos a estudiantes deportistas que eligen estudiar acá en la FEN UCHILE, atraídos por nuestro robusto programa deportivo, en el que buscamos facilitar de manera casi personalizada la compatibilidad entre deporte y estudios, en una facultad exigente y de un gran prestigio.

Ayudar a derribar ese mito de que “la universidad es el cementerio de las y los deportistas”. También está el hecho de poder incentivar constantemente a toda nuestra comunidad que adquiera hábitos de vida más saludables e incluyan dentro de su vida diaria el deporte y el ejercicio físico. Y por último, pero no menos importante, lograr que los y las estudiantes tengan una formación más integral a través de los cursos, talleres y selecciones.

Cuéntanos un poco más sobre el Ingreso Especial para Deportistas, ¿de qué se trata?

Es una vía de admisión paralela a la regular por la PAES, siendo un segundo camino para llegar a la meta que es estudiar acá en la FEN UCHILE. Si no te va tan bien en la PAES. quienes son deportistas desde nivel escolar, pueden entrar con un puntaje menor al del corte por admisión regular. Es una gran oportunidad y beneficio para quienes por años se han dedicado de manera constante a alguna actividad reconocida por el Comité Olímpico y Paralímpico, ya que este ingreso especial pondera en un 60% el deporte y el 40% restante es el resultado de los puntajes PAES.

No es difícil participar en la convocatoria y el gran valor de la FEN y sus históricas políticas pro deportes, -que nos diferencia de otras instituciones de educación superior-, es que nuestro apoyo no termina cuando el/la deportista ingresa a la facultad, este es solo el comienzo del programa de apoyo personalizado que busca facilitar y hacer compatible la vida deportiva.

¿En qué consiste el apoyo que entrega la facultad a sus deportistas?

Son varios: desde apoyos administrativos con facilidades para ausentarse de clases y/o evaluaciones previa coordinación con docentes, eso por competencias o entrenamientos; apoyos económicos al poder cursar el semestre de verano sin costo; y apoyos académicos con tutorías. También hay becas de alimentación, convalidación de cursos libres, y uno muy importante que es vital para compatibilizar lo deportivo con lo académico: prioridad para la toma de cursos en cada semestre.

En la FEN, sabemos que no es fácil ser deportista en Chile y más aún ser estudiante deportista. Por lo que no basta con tener facilidades en el ingreso, debe haber facilidades durante toda la estadía en la Facultad y así no dejen de hacer una de las actividades que de seguro más les apasionan en la vida.

¿Cuál es el compromiso de la FEN con el deporte y por qué las y los deportistas deberían estudiar en la FEN UCHILE?

La FEN UCHILE está convencida de su programa académico basado en deportes. En la FEN Uchile formamos profesionales mejor preparados para los desafíos actuales.

Las tres carreras que se imparten son muy afines tanto para quienes les gusta el deporte, como para quienes lo practican al nivel que sea. Esta industria y la gestión deportiva son áreas de desarrollo profesional cada vez más demandadas, y acá podrán tener las herramientas correctas para ello.

Estudiando acá, quienes practican deporte podrán seguir haciéndolo al más alto nivel junto a un desarrollo académico serio y de prestigio en una de las mejores escuelas de economía y negocios del país y la región. Invito a los y las deportistas de Chile a que vengan a la FEN UCHILE, y puedan así vivir sus mejores años sin dejar de hacer lo que más les gusta.