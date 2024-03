El fútbol chileno se encuentra de luto: este viernes falleció uno de sus dirigentes más importantes como Alfredo Asfura. A los 86 años, quien fuese apodado como “Señor del fútbol” dejó este mundo. Así lo lamentaron sus cercanos por redes sociales.

Asfura recorrió 130 países y armó más de 30 giras con la selección chilena. A los 27 años se profesionalizó en la actividad y le permitió llegar a ser miembro de la Conmebol y de la FIFA por lo que organizó más de 500 partidos y dijo presente en 11 mundiales. Ya en el ocaso de su carrera (tras más de 50 años), dio un paso al costado en 2018.

“Lamentamos informar la muerte de Alfredo Asfura a los 86 años. Sus funerales serán este sábado en el Parque del Recuerdo. Una lamentable noticia para el fútbol chileno”, comentaron en la transmisión de Calera vs Universidad Católica de TNT Sports.

Pero eso no fue todo ya que también los clubes nacionales también se sumaron a la despedida y entregaron sus mensajes de apoyo a la familia. “Asfura fue uno de los dirigentes chilenos más importantes de la historia. Desde nuestra institución mandamos un abrazo de consuelo a su familia y seres queridos”, agregó Palestino a través de sus redes sociales.

La gran pena de Asfura

Dentro de su carrera, Alfredo Asfura tuvo que enfrentar el “Maracanazo”. Polémico episodio que marcó la historia del fútbol chileno. Pero que en su momento hizo todo lo posible por evitar el papelón en Brasil.

“Ese partido es el que más me da pena en toda mi carrera. Intenté convencer al presidente Sergio Stoppel de no retirar el equipo, pero no lo logré. El hecho de sacar a los jugadores y no volver a la cancha fue lo que gatilló el fuerte castigo de FIFA”, comentó en entrevista con La Cuarta.