Pedro Gómez Carmona fue el DT español que Deportes Antofagasta anunció el 1 de julio, pero tuvo que salir de su cargo sin siquiera haber debutado y al igual que los Pumas, responsabilizó a la Federación por eso. Después de varios días de espera para revalidar su título, finalmente la estadía en la Perla del Norte se acabó.

Este martes 23 de julio, el equipo antofagastino comunicó que Gómez Carmona no podrá hacerse cargo de la institución. Y con el correr de las horas, el hispano sacó la voz para despedirse de su breve estancia en el estadio Regional Calvo y Bascuñán.

“Primero quisiera agradecerles por este mes en vuestra linda ciudad”, introdujo el hispano, quien tuvo una experiencia en el Real Madrid y dirigió profesionalmente en la primera división de Baréin y Portugal. Y prosiguió con su descargo.

Aseguró que “el motivo de estas líneas es para contarles que lamentablemente no podré dirigir al club como estaba estipulado. Eso debido a que no se logró la validación de mi título UEFA Pro con el de la Conmebol Pro. Tras solicitar la autorización del club y, después de esperar algunas semanas, la respuesta que llegó señala lo siguiente”.

“Con base en los documentos adjuntos no se cumplen con los requisitos del artículo 3.2.2. Es decir, tres años como entrenador principal en una liga profesional”, rezaba el argumento que se le entregó a los Pumas para negarle la validación a Gómez Carmona.

Captura.

Pedro Gómez Carmona, el DT español que fue de Antofagasta sin debutar apunta a la Federación chilena

El DT español Pedro Gómez Carmona sólo fue anunciado por Deportes Antofagasta, pero no pudo debutar y terminó su etapa en los Pumas, aunque lo hizo con un mensaje que apuntaba a la Federación chilena de fútbol. “Según lo que me informaron, esta situación cambió”, expuso el adiestrador sobre la razón que motivó la respuesta negativa que recibió.

“Ese cambio no lo manejaba por ser una normativa de Conmebol. Tampoco estaba en conocimiento de la dirigencia ni de la propia Federación de Fútbol de Chile”, explicó Gómez Carmona, quien aprovechó de reiterar la sensación de pesar que le produjo todo lo ocurrido.

Ante eso, expuso que “lamento mucho lo acontecido. Tenía mucha ilusión de emprender un camino competitivo junto al equipo. Agradezco al plantel, cuerpo técnico y trabajadores del club por su respeto y buena acogida desde mi llegada”, finalizó el español, quien volverá a su país.

Liga Sports consultó el tema con Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores de Chile. “Pudimos averiguar es que no cumplía con los requisitos exigidos por la Conmebol para poder ejercer profesionalmente en Sudamérica. Todos los técnicos que vienen de la UEFA tienen que pasar por esta validación. Antiguamente era más local este proceso”, aseguró.

“Y ellos autorizan a dirigir en esta parte del mundo. No hay nada que hacer. En Chile habitualmente arreglamos a la buena, pero acá no se puede hacer nada. Si tú supieras que en UEFA es mucho más estricto para los extranjeros. No podemos saltarnos las obligaciones. Me parece muy bien, es la única forma de traer profesionales capacitados”, sentenció Carlos Ramos.

Así va Deportes Antofagasta en la tabla de posiciones de la Primera B 2024

Deportes Antofagasta marcha en el 7° lugar de la tabla de posiciones de la Primera B 2024 al cabo de 17 partidos.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!