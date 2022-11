Ecuador sufrió una derrota que lo sacó de la competencia. A pesar de las buenas presentaciones, que contaron con una victoria ante Qatar y un empate frente a Países Bajos. Pero nada de eso alcanzó, pues el 2-1 de Senegal le permitió al cuadro africano acompañar a los neerlandeses y ser los clasificados a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 que dejó el Grupo A.

Y por cierto que las reacciones se tornaron al lado de la tristeza por la eliminación de La Tri. Así al menos le pasó a un relator ecuatoriano que tiene DirecTV Sports, empresa cableoperadora que a pocos días del inicio de la Copa del Mundo cambió de nombre a DSports. La referencia es para Daniel Navas, quien está en la cobertura del certamen.

"El proceso estaba armado para 2026. Son muchachos, muchos de ellos rozan los 20 y tantos de edad. Esto está proyectado para el Mundial siguiente. Creímos que podía ser posible, soñar despiertos y pensar que a lo mejor podíamos encontrarnos de nuevo con unos octavos de final", apuntó el comunicador, quien también se desempeña como productor en la compañía.

Navas añadió que "pero apareció un equipo de jerarquía y de ritmo físico, algo que en ese rubro solíamos imponernos y en este caso nos ganaron. Senegal ganó justamente, expuso las limitantes del seleccionado ecuatoriano para romper cerrojos. Después hay mucho dolor, es indescriptible, es difícil expresar con palabras este sinsabor y dolor que existe porque nos vamos de la Copa del Mundo, creo, de la forma más cruel posible".

Pero el narrador no se quedó con eso y le apuntó a cierta inocencia de los jugadores por el empate de los senegaleses. "Hay momentos que los partidos cuando hay que buscar calma o saber meter el partido en el congelador. Y en este proceso, Ecuador ha demostrado en algunos casos que le ha hecho falta ciertos niveles de astucia", dijo antes de recordar un episodio y referirse también al segundo tanto de los vencedores, que lo anotó Kalidou Koulibaly apenas tres minutos después de que Moisés Caicedo igualara para los sudamericanos.

"Con Perú, un partido que tenía dominado Ecuador, no supo dormirlo cuando no llegaba la camiseta para entrar al campo de juego. Chiqui Palacios no entró nunca porque la camista estaba en el camerino. Ecuador se quedó con 10 hombres y llegó el gol de Perú en Lima", rememoró Daniel Navas en alusión a la conquista de Edison Flores en el 1-1 que la Bicolor y los ecuatorianos firmaron el 31 de enero de este año.

Agregó que "esos son síntomas de ausencia de astucia de los jugadores ecuatorianos. Acá después del gol era un momento para tener astucia, tirar la pelota al graderío. No era un momento para generar un tiro libre y menos para que aparezcan desconcentraciones en la conquista del 2-1", apuntó en torno a la decisiva diana que marcó el defensor central que en el último mercado de pases pasó desde el Napoli de Italia al Chelsea de Inglaterra.