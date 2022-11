Uruguay tuvo un opaco debut en el Mundial de Qatar 2022 al igualar sin goles ante Corea del Sur en el Education City Stadium, en un duelo donde lamentablemente para la Celeste estuvo lejos de los buenos pasajes de fútbol que mostraron durante las eliminatorias de la mano de Diego Alonso.

Gustavo Biscayzacú y Jorge Luis Siviero analizaron en charla con RedGol lo que fue el debut de su país en tierras qataríes, donde coincidieron en que estuvo lejos de ser lo ideal y que habrá que salir a jugarse su chance en los dos partidos restantes.

“No fue un buen partido de Uruguay. El rival también juega y son buenos. La estrategia de Diego Alonso no se llevó a cabo en todo el partido, me parece que Uruguay lo esperaba otra forma, con un poquito más de propuesta. No se vio juego directo y estábamos esperanzados en una pelota quieta. Creo que tenemos una selección para jugar un poco mejor”.

En ese sentido el ex Colo Colo sostuvo que “no creo que el entrenador lo haya planteado de esta manera, pero hay que entender que Corea también tienen buenos jugadores y juegan bien, con rapidez. Desde muy temprano lo intentamos y me parece que desde muy temprano buscamos con el pelotazo”.

“Es un grupo parejo. Ahora nos toca con la selección que luchará por ganar el grupo como lo es Portugal. Confiamos siempre en el seleccionado uruguayo”, concluyó.

Por su parte Siviero sostuvo que “fue un partido dificilísimo. Uruguay tuvo las chances más claras, con dos tiros en los palos que por ahí pudieron ser el gol del triunfo. Pero estaba dentro de lo previsto, porque sabía que el partido de hoy sería complicado. En los mundiales el primer partido es importante no perderlo, pero igual con el empate estás obligado por ahí a ganar lso dos partidos y Portugal con Ghana son buenos equipos”.

“Creo que los coreanos terminaron más cansados. Lo que pasa es que atrás, todos los que jugaron, sobre todo Godin y Cáceres, ya tienen treinta y tantos años, por lo que se cansan más. Aun así, creo que no tuvieron mayores problemas ante los coreanos”, concluyó el ex Cobreloa.

El próximo duelo de Uruguay en el mundial será ante Portugal el próximo lunes 28 de noviembre (16:00 hora de Chile) en el Estadio Lusail, en duelo que los sudamericanos deben ganar para no enfrentar el último partido comprometido.

