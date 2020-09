Nico Pino, el chileno que sueña con llegar a la F1, hace un desesperado llamado a Farkas para salvar su carrera

Nicolás Pino, el piloto chileno con mayor proyección del momento, ocupó sus redes sociales para pedir ayuda a Leonardo Farkas para poder así continuar con su exitosa carrera, cuya meta apunta a la Fórmula 1.

La noche de este lunes, el profesional de 15 años hizo un llamado desesperado a través de Twitter, donde le pidió al filántropo su apoyo para poder seguir con su periplo en el automovilismo.

"01:20 AM UK. Últimos cartuchos. Leonardo Farkas, tengo 15 años y trabajo como pocos desde acá. Hemos hecho un camino inédito pero como ha muchos en deporte en Chile se nos acabó la bencina (año de mie...) ¿Nos ayudas ahora?. Podemos demostrar que nada es imposible. Ojalá lo veas", escribió Pino.

Las palabras del joven talento chileno son reales. Pino es un profesional como pocos; dedicado, esforzado, serio y extremadamente metódico, lo que lo ha llevado a competir a gran nivel en la Fórmula 4 Británica, donde representa a Chile con el equipo Argenti Motorsport.

En conversación exclusiva con Redgol, Nicolás Pino reveló las cualidades que lo diferencian de otros pilotos, como manera de mostrarle a las empresas por qué deberían apostar por darle respaldo a su proyecto:

"En el nivel en el que estamos nosotros, que es el máximo a nivel global, como piloto son todos buenos. De habilidades todos son buenos. Yo soy muy metódico, prolijo y pulcro en el manejo y rapido en los sectores rapidos, como habilidad técnicas. Pero lo que si somos diferentes, es que hemos diseñado toda nuestra carrera paso a paso, muy estructurada. Con mucha dedicación y yo siendo protagonista de todo el proceso. Todos los que me han conocido saben que es así. El 80% de la carrera se hace fuera de la pista", comentó Nico.

Pese a que el chileno tiene apenas 15 años, lo cierto es que tiene la película muy clara, y su petición de apoyo no es "por la buena onda", sino consciente del poder del deporte en el mundo de las marcas y los negocios:

Nicolás Pino, con el apoyo de su padre, han sabido diseñar una estrategia de negocio inteligente y con base, creando la empresa NP78, donde mediante un crowfunding reúnen recursos que les permitan competir e ir subiendo en la pirámide motor hasta llegar a lo más alto: la F1.

Por último, el crack del motor reafirmó su compromiso con quienes se atrevan a jugársela por su sueño:

"Yo prometo hacer lo que me comprometí: entrenar más que nadie y hacer todo lo que tenga que hacer cuando haya que hacerlo", comentó y agregó: "yo no me voy a dar por vencido nunca. Hasta que bajen la bandera".