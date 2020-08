Chileno Nico Pino hace un giro en su estrategia para poder seguir en la F4: "Mi proyecto sigue en pie y lo cumpliré como sea"

La generación y levantamiento de recursos es clave en un deporte como el automovilismo y especialmente cuando se tiene proyecto que apunta a escalar la pirámide FIA de coches de fórmula. Nicolás Pino, el corredor de 15 años de la F4 británica, se encuentra en el segundo escalón de dicha pirámide luego de haber realizado sus etapas previas en Karting FIA Europeo y habiendo debutado ya en la tradicional competencia del Reino Unido.

Mientras sigue su preparación y riguroso plan para las siguientes fechas, el corredor, en conjunto con su equipo de trabajo, han decidido cambiar los tiempos y focos del plan de financiamiento de la carrera del piloto.

En esa línea, han contemplado dos elementos centrales dentro del modelo empresarial del piloto. El primero, acelerar el proceso de levantamiento de capital y por otro girar la mirada hacia el Viejo Continente para enfocar e intensificar la búsqueda de marcas que potencian el deporte de origen británico, presentes en Chile y/o de alcance global.

Dicha decisión obedece al complejo panorama y velocidad de acción que existe desde Chile, que produce un escenario complejo de caja. Si bien el proceso de crowdfunding que se lanzó hace un par de semanas ha generado mucho interés, aún son escasos los aportes concretos, lo que pone en peligro la continuidad la temporada en la F4 británica.

Por lo mismo, es que NP78 y el piloto, conocido dentro de los círculos de empresas por ser protagonista de conversaciones con marcas e inversionistas, se concentrará en acelerar las conversaciones con inversionistas en Chile y potenciará el trabajo planificado para 2021 o 2022 con empresas privadas que apoyan el Motorsport en el Reino Unido, con quienes ya existen conversaciones preliminares.

“En Inglaterra todo se mueve distinto. Hay mucho apoyo, si miran las transmisiones o fotos verán que soy el único piloto de la parrilla de la F4 británica que no tiene un ‘main sponsor` grande detrás. Yo siempre he querido tener a chilenos conmigo en este viaje, pero no ha sido así. Eso llama la atención a todos allá, incluso a los pilotos latinos que tienen mucho apoyo. Se han acercado personas relacionadas a empresas y al automovilismo inglés. Son muy fanáticos y buena onda. Creen en los jóvenes y en el futuro, por eso lo hacen”, comentó Nico Pino desde Londres.