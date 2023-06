La fecha FIFA termina, oficialmente, este martes. Varias selecciones tienen aún amistosos por disputar, mientras que las europeas están disputando el clasificatorio a la Eurocopa o la Nations League, que ganó España el domingo pasado. El primer caso es el de Bélgica.

La selección belga enfrentará a Estonia hoy a las 14:45 horas, pero lo hará sin Thibaut Courtois. El arquero del Real Madrid abandonó la concentración el día lunes y encendió una guerra de dimes y diretes con el nuevo seleccionador, Domenico Tedesco.

Primero fue el DT quien salió a contar que, supuestamente, su portero se fue porque no sería capitán indiscutido. “Juntos decidimos que Lukaku sería el capitán contra Austria y Thibaut mañana contra Estonia. Eso estuvo bien para todos, pero después del partido ante Austria de repente quiso hablar conmigo. Dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y se sintió ofendido”.

Sin embargo, Courtois emitió un comunicado un par de horas más tarde para desmentir a Tedesco. “Esta tarde me ha sorprendido escuchar la rueda de prensa del seleccionador, en la que ha hecho un relato parcial y subjetivo de una conversación privada que mantuvimos tras el partido contra Austria”, empieza.

“Quiero dejar claro que no es la primera ni la última vez que hablo con un entrenador de temas relacionados con un vestuario. Pero sí es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente. Estoy profundamente decepcionado por ello, pero quiero dejar claro que las apreciaciones del entrenador no se ajustan a la realidad”, agregó el guardameta.

Según Courtois, “en esa conversación le pedí, no un beneficio directo, sino que explique y tome decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han perjudicado buscando siempre el beneficio general. Ser o no ser capitán de la selección no es un capricho ni una decisión al azar; debe ser su decisión y eso es lo que intenté transmitirle. Lamentablemente no conseguí mi propósito”, destacó.

La versión ‘oficial’ es que el portero dejó la selección de Bélgica por lesión. “Ayer por la tarde me hicieron un chequeo por un problema en la rodilla derecha. El cuerpo médico de mi club y la selección estuvieron en contacto y revisaron todo el material correspondiente para tomar la decisión de abandonar el campo de entrenamiento”, cerró Courtois.