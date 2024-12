Al ex jugador de Colo Colo ya le recalcaron que el fútbol trasandino tiene otro nivel y deberá exigirse al máximo.

Carlos Palacios es hasta el momento el primer refuerzo de Boca Juniors. La Joya fue presentado como el nuevo fichaje de los xeneizes y ahora cuenta los días para sumarse a la pretemporada y debutar oficialmente por el cuadro trasandino.

Sin embargo, su llegada sigue generando ciertas dudas al otro lado de la Cordillera. Es que para los actuales campeones del mundo no cualquier puede sumarse a su liga local. Por lo mismo indican que la vara será alta para el chileno en su segunda experiencia en el extranjero.

Así al menos quedó en evidencia en el panel de ESPN 90 de Argentina. En el panel analizaron la lista de refuerzos de Boca y por ende, la llegada de Palacios. El primero en salir en defensa de la joya fue Marcelo Espina. “Es un buen refuerzo, hizo una gran Copa Libertadores”, recalcó el ex Colo Colo.

Incluso Damián Manusovich, hermano de Pablo Manusovich que es ayudante de Jorge Almirón, recalcó que Boca contrató “a la figura de Colo Colo, no es cualquier jugador”.

Cuestionan a Carlos Palacios

Sin embargo, no todo el panel se ilusiona con la llegada de Palacios. Es que Diego Fucks desestimó el cartel de la joya y le mandó una importante advertencia. “En un momento fue apuesta Maxi Salas, no sé porqué no puede ser apuesta Palacios. Está bien contratado para la Copa Libertadores”, indicó de entrada.

Pero luego el comentarista de ESPN le dejó una importante tarea a Carlos Palacios. “Por ejemplo Leo Fernández jugó muy bien en Peñarol pero no lo hizo bien en México. Hay jugadores que tienen tramos buenos y malos. Ahora en el caso de Palacios la camiseta de Boca Juniors tiene otra complejidad y el fútbol argentino tiene otro nivel al chileno”, sentenció.

Cabe consignar que Palacios tras ser presentado comenzó una mini pretemporada antes de sumarse a los trabajos en Boca Juniors. El chileno tiene que presentarse el próximo 2 de enero para iniciar el proceso con Fernando Gago.