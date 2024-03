Las lágrimas de Vinicius en una conferencia de prensa dieron vuelta al mundo. En la previa del amistoso entre Brasil y España, el futbolista del Real Madrid rompió en llanto al ser consultado por los diversos tratos racistas que ha recibido en Europa. Pero no todos se conmovieron con el relato del brasileño.

José Luis Chilavert, exportero paraguayo, respondió con duras y lamentables palabras en Twitter. “Pan y Circo. El primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”, escribió en respuesta a Juan Pablo Varsky, periodista que compartió el video del momento en su cuenta.

Vinicius contó ante el mundo que el racismo en su contra “es algo muy triste que viene pasando en cada partido, cada día. También digo que no soy sólo yo, no es sólo en España, es en todo el mundo. En mi país hay dificultades por ser negro, siempre escogen a un blanco. A mi padre también le pasaba”.

“Tengo muchos insultos por todo lo que va pasando conmigo. El racista es libre, no es denunciado. Cada día que pasa estoy más triste por todos los insultos que recibo. Es algo que noto y lucho porque me han escogido a mí… Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”, lamentó.

“Creo que tienen que hablar menos de todo lo que hago dentro del campo. Claro que tengo que mejorar, pero sólo tengo 23 años y es un proceso natural. Salí pequeño de Brasil y no pude aprender mucha cosas sobre el racismo. Aquí en España se puede estudiar. A veces tengo menos ganas de jugar, menos voluntad. Quiero seguir luchando”, relató.

“El fútbol tiene tantos jugadores mejores que yo que pasaron por esto que quiero que la gente evolucione. Quiero que tengamos más igualdad en un futuro próximo con menos casos de racismo, que las personas negras tengan una vida normal. Que llegue a casa y no tener problemas”, siguió.

“Quiero tener la cabeza centrada en el partido. A veces quiero concentrarme en el partido y no puedo, es muy difícil estar pensando en esto todos los días”, dijo. Con lágrimas en los ojos, dijo que “sólo quiero jugar al fútbol, hacer todo para el club y mi familia”.

