Los chilenos siguen haciendo de las suyas en el fútbol argentino y es así como Williams Alarcón dejó Huracán para convertirse en refuerzo de Boca Juniors. Aunque todavía no es presentado. El futbolista se realizó los exámenes médicos la semana pasada, pero falta que estampe su firma.

Es así como Alarcón, además de Alan Velasco y Rodrigo Battaglia, los otros refuerzos del Xeneize, siguen esperando su presentación. En Argentina comentan que “los trámites burocráticos se dilataron y todavía no pudieron sumarse al plantel, aunque lo harían el martes”.

Ya sumado a los entrenamientos, solo queda esperar el debut de Williams Alarcón en Boca. Es difícil que esté para el duelo de este miércoles 22 de enero con Argentino de Monte Maíz por los 32avos de final de la Copa Argentina, donde el Xeneize dará inicio a la temporada.

Pero podría estar a disposición para el choque contra Argentinos el domingo 26 de enero en el inicio de la Liga Profesional Argentina. Es una determinación que deberá tomar Fernando Gago, tal como la inclusión de Carlos Palacios, el otro chileno del elenco trasandino.

La emoción de Williams Alarcón en su llegada a Boca

Williams Alarcón está dando el salto más grande de su carrera profesional al llegar a Boca Juniors. La semana pasada, se hizo los exámenes médicos. “Estoy feliz de este gran paso en mi carrera. Es un sueño llegar al más grande. Estoy muy contento y emocionado”, mencionó.

“Hablé con otra gente del club y me hicieron sentir parte del proyecto. Es un sueño, una emoción tremenda, llegar al más grande. Espero demostrarlo en cancha, que eso es lo más importante. Las palabras no sirven de nada si no se demuestra”, sumó.