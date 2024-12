Un año tormentoso fue el que vivió un reconocido argentino en el fútbol chileno. Se trata de Emiliano Vecchio, quien dejó con polémica la Unión Española y busca equipo en Argentina.

El ex Colo Colo fue acusado de no pagar 43 millones en arriendo de una propiedad durante su estadía en Santa Laura, lo que sumado a su bajo nivel determinaron su adiós de Plaza Chacabuco.

Pero el jugador causó impacto también con una emotiva entrevista que dio a DSports Radio. Ahí, contó los difíciles momentos de su infancia antes de llegar a su primer equipo, Rosario Central, donde también se fue con polémica posteriormente.

Las confesiones de Vecchio

El ahora ex jugador de Unión Española y con un largo paso por Colo Colo se emocionó al relatar las duras condiciones antes de los 16 años, cuando debutó en el primer equipo de los Canallas.

Vecchio y su paso por Colo Colo en 2015. Photosport

“Cuando llegué a (Rosario) Central no sabía leer ni escribir. Buscaba en la basura para comer. Central me sacó de ahí, ese club es mi vida”, dijo el ex volante de Colo Colo, recordando el sentimiento por el equipo al que pide volver.

En su regreso al equipo de Rosario, Vecchio tuvo múltiples polémicas y acusaciones de directivos en el 2022, tales como “problemas personales, una evidente variación de su imagen física, una rebelde lesión en uno de sus tobillos y un amago de retiro”, dicen en TyC.

Por eso, los hinchas Canallas no quieren saber del ex Unión Española, quien además de Rosario Central, le dedicó loas a Boca Juniors, dejando en claro el anhelo de también jugar en La Bombonera.

“Me gustaría jugar en Boca obviamente. Boca es el Real Madrid de Sudamérica”, avisó.